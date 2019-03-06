Онлайн-платежі за газ зросли більш як удвічі, - "Вінницягаз Збут"

Основними причинами зростання електронних розрахунків є оперативність, зручність та доступність

В 2018 году 34 тыс. потребителей газа Винницкой области рассчитались за газ через системы онлайн-платежей. Это почти в 2,4 раза больше, чем до 2017 года. В текущем году только за январь через интернет оплатили за газ почти 6 тыс. клиентов. Об этом сообщает пресс-служба ООО "Винницагаз Сбыт".

Отмечается, что основными причинами роста электронных расчетов являются оперативность, удобство и доступность. Онлайн-платежи позволяют заплатить за потребленный газ в удобное для клиента время, без очередей и с минимальной комиссией, или вообще без нее, в зависимости от выбранной платежной системы.

"ООО "Винницагаз Сбыт" налажена работа сразу четырех сервисов, через которые можно оплатить онлайн. Это Личный кабинет на сайте 104.ua, мобильное приложение 104Mobile, чат-бот 7104ua в Viber и голосовая почта IVR. С помощью этих сервисов клиенты компании могут рассчитаться за газ через платежные системы Portmone.com, iPay.ua. EasyPay.ua и iBox. Кроме того, дистанционно можно заплатить с помощью интернет-услуг "Ощад24" и "Приват24", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, наибольшей популярностью пользуется система Portmone.com. В прошлом году ею воспользовались 16 тыс. клиентов "Винницагаз Сбыт", что составляет почти половину всех платежей. В январе 2019 года через данную систему уже оплатили за газ 2,7 тыс. потребителей.

"В современных условиях, имея телефон или компьютер, банковскую карту и доступ к Интернету, клиенты ООО "Винницагаз Сбыт" могут узнать сумму к оплате и оплатить газ в считанные минуты, с удобного места и в удобное время. Это значительно облегчает и ускоряет процедуру расчетов." - говорит директор ООО "Винницагаз Сбыт" Василий Сопильник.

"Процедура оплаты проста. Оплата осуществляется платежными картами Visa и Master Card. Размер комиссии определяется платежной системой и сообщается клиенту перед совершением операции. После успешной оплаты клиент имеет возможность ознакомиться с квитанции, распечатать ее, сохранить или отправить на электронную почту. В любое время клиент может ознакомиться на указанных сервисах и историей своего потребления и оплат", - говорится в сообщении.