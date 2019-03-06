Онлайн-платежі за газ зросли більш як удвічі, - "Вінницягаз Збут"

Ілюстративне фото (104.ua)

Основними причинами зростання електронних розрахунків є оперативність, зручність та доступність

У 2018 році 34 тис. споживачів газу Вінницької області розрахувались за газ через системи онлайн-платежів. Це майже у 2,4 рази більше, ніж 2017 року. У поточному році тільки за січень через інтернет сплатили за газ майже 6 тис. клієнтів. Про це повідомляє прес-служба ТОВ "Вінницягаз Збут".

Зазначається, що основними причинами зростання електронних розрахунків є оперативність, зручність та доступність. Онлайн-платежі дозволяють заплатити за спожитий газ у зручний для клієнта час, без черг та з мінімальною комісією, або й взагалі без неї, залежно від обраної платіжної системи.

"ТОВ "Вінницягаз Збут" налагоджено роботу відразу чотирьох сервісів, через які можна сплатити онлайн. Це Особистий кабінет на сайті 104.ua, мобільний додаток 104Mobile, чат-бот 7104ua у Viber та голосова пошта IVR. За допомогою цих сервісів клієнти компанії можуть розрахуватися за газ через платіжні системи Portmone.com, iPay.ua. EasyPay.ua та iBox. Крім того, дистанційно заплатити можна за допомогою інтернет-послуг "Ощад24" та "Приват24", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, найбільшою популярністю користується система Portmone.com. У минулому році нею скористались 16 тис. клієнтів "Вінницягаз Збут", що становить майже половину усіх платежів. У січні 2019 року через дану систему уже сплатили за газ 2,7 тис. споживачів.

"В сучасних умовах, маючи телефон чи комп’ютер, банківську карту та доступ до Інтернету, клієнти ТОВ "Вінницягаз Збут" можуть дізнатися суму до оплати та сплатити за газ у лічені хвилини, зі зручного місця та у зручний час. Це значно полегшує та прискорює процедуру розрахунків." - говорить директор ТОВ "Вінницягаз Збут" Василь Сопільник.

"Процедура оплати проста. Оплата здійснюється платіжними картами Visa та Master Card. Розмір комісії визначається платіжною системою та повідомляється клієнту перед здійсненням операції. Після успішної оплати клієнт має змогу ознайомитися з квитанцією, роздрукувати її, зберегти або надіслати на електронну пошту. У будь-який час клієнт може ознайомитися на вказаних сервісах і історією свого споживання та оплат", - йдеться у повідомленні.