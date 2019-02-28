Онлайн-платежі за газ у Миколаївській області зросли вдвічі

Більше 17 тис. клієнтів "Миколаївгаз Збуту" заплатили за газ за допомогою онлайн-сервісів

В 2018 году более 17 тыс. клиентов ООО "Николаевгаз Сбыт" заплатили за потребленный газ с помощью онлайн-сервисов компании. Это почти в два раза больше, чем в 2017 году, сообщает пресс-служба компании.

ООО "Николаевгаз Сбыт" наладило работу сразу четырех сервисов, с помощью которых клиенты компании могут быстро оплатить потребленный газ прямо из Личного кабинета: Portmone.com, iPay.ua, EasyPay.ua и Masterpass.

Кроме того, заплатить за газ удаленно можно через Ощад 24, Приват 24, Ibox, а также с мобильного приложения 104 Mobile, мессенджера 7104ua в Viber или с помощью обычного телефона через IVR.

"С каждым годом интерес потребителей газа к дистанционным сервисам оплаты растет. Так, в 2017 году платежными системами онлайн воспользовались почти 9,5 тыс. клиентов. В 2018 году их количество превысило 17 тыс. И только за январь 2019 года онлайн-оплату совершили более 6,5 тыс. потребителей газа", - рассказывает директор "Николаевгаз Сбыта" Наталия Левченко.

Сервисы позволяют сохранить шаблон платежа, карточку для расчета или пользоваться электронным кошельком. Оплата коммунальных услуг онлайн осуществляется любыми платежными картами Visa и Master Card. О наличии и размере комиссии платежный сервис информирует клиента до совершения сделки. После успешной оплаты на экране будет отображена квитанция. При желании ее можно распечатать, сохранить или переслать на указанный адрес электронной почты. Средства поступят на счет поставщика газа уже в течение одного-двух дней.

"С целью улучшения качества обслуживания наша компания предоставляет клиентам ряд современных услуг, среди которых - дистанционные онлайн-сервисы для расчета за потребленный газ. Таким образом, имея телефон, доступ к Интернету и банковскую карту, потребители газа могут оплатить услугу без очередей и не выходя из дома", - резюмирует Наталия Левченко.

Как отмечается, ООО "Николаевгаз Сбыт" - поставщик природного газа по регулируемому тарифу на территории Николаевской области. Годовой объем поставки природного газа компанией составляет около 354 млн. куб. м газа.

ООО "Николаевгаз Сбыт" обеспечивает природным газом 8 городов, 14 поселков городского типа и 313 сел области. Клиентами компании являются более 347 тыс. домовладений Николаевской области, а также 3 тыс. предприятий, учреждений и организаций, крупнейшие из которых: ООО "НИБУЛОН", ООО "Юнитранс", ПАО "ЧСЗ" и многие другие.

В год предприятие перечисляет в бюджеты разных уровней около 13,5 млн. гривен налогов.