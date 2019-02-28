Онлайн-платежі за газ у Миколаївській області зросли вдвічі

Ілюстративне фото (dtek.com)

Більше 17 тис. клієнтів "Миколаївгаз Збуту" заплатили за газ за допомогою онлайн-сервісів

В 2018 році понад 17 тис. клієнтів ТОВ "Миколаївгаз Збут" заплатили за спожитий газ за допомогою онлайн-сервісів компанії. Це майже в два рази більше, ніж у 2017 році, повідомляє прес-служба компанії.

ТОВ "Миколаївгаз Збут" налагодило роботу відразу чотирьох сервісів, за допомогою яких клієнти компанії можуть швидко оплатити за спожитий газ прямо з Особистого кабінету: Portmone.com, iPay.ua, EasyPay.ua і Masterpass.

Крім того, заплатити за газ віддалено можна через Ощад 24, Приват 24, Ibox, а також з мобільного додатки 104 Mobile, месенджера 7104ua в Viber або за допомогою звичайного телефону через IVR.

"З кожним роком інтерес споживачів газу до дистанційних сервісів оплати зростає. Так, у 2017 році платіжними системами онлайн скористалися майже 9,5 тис. клієнтів. У 2018 році їх кількість перевищила 17 тис. І тільки за січень 2019 року онлайн-оплату зробили більше 6,5 тис. споживачів газу", - розповідає директор "Миколаївгаз Збуту" Наталія Левченко.

Сервіси дозволяють зберегти шаблон платежу, картку для розрахунку або користуватися електронним гаманцем. Оплата комунальних послуг онлайн здійснюється будь-якими платіжними картами Visa і Master Card. Про наявність та розмір комісії платіжний сервіс інформує клієнта до здійснення операції. Після успішної оплати на екрані буде відображена квитанція. При бажанні її можна роздрукувати, зберегти або переслати на вказану адресу електронної пошти. Кошти надійдуть на рахунок постачальника газу вже протягом одного-двох днів.

"З метою покращення якості обслуговування наша компанія надає клієнтам низку сучасних послуг, серед яких - дистанційні онлайн-сервіси для розрахунку за спожитий газ. Таким чином, маючи телефон, доступ до Інтернету та банківську картку, споживачі газу можуть оплатити послугу без черг і не виходячи з дому", - резюмує Наталія Левченко.

Як наголошується, ТОВ "Миколаївгаз Збут" - постачальник природного газу за регульованим тарифом на території Миколаївської області. Річний обсяг постачання природного газу компанією складає близько 354 млн. куб. м газу.

ТОВ "Миколаївгаз Збут" забезпечує природним газом 8 міст, 14 селищ міського типу та 313 сіл області. Клієнтами компанії є понад 347 тис. домоволодінь Миколаївської області, а також 3 тис. підприємств, установ і організацій, найбільші з яких: ТОВ "НІБУЛОН", ТОВ "Юнітранс", ПАТ "ЧСЗ" і багато інші.

У рік підприємство перераховує до бюджетів різних рівнів близько 13,5 млн. гривень податків.