Онлайн-обучения не будет? В МОН хотят вернуть максимум школьников за парты

Первоочередной задачей системы образования должно быть создание безопасных условий для детей и учителей для вывода занятий в офлайн.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на министра образования и науки Оксена Лисового в программе "Сніданок з 1+1".
По его словам, обучение онлайн, даже если оно качественное, упускает огромные сегменты, важные для формирования личности.
"В частности, социализация, общение, развитие мягких навыков. Поэтому, прежде всего, стремимся вывести в аудиторное обучение максимальное количество детей, где это возможно", - сказал министр.
После этого должна быть организация качественного онлайн-обучения там, где это невозможно по причинам, связанным с безопасностью и за рубежом.
"По разным данным, от полумиллиона до миллиона детей за границей. Обучаются они в местных школах, но при этом хотят получить украинские аттестаты и свидетельства об оконченном базовом образовании. Они учатся параллельно в украинских школах, перегружаясь колоссально", - сказал он.
По словам Лисового, в таких условиях дети должны делать какой-то выбор. При этом украинской системе образования нужно сделать так, чтобы дети его не делали.
"Максимально упростить им там обучение в школах, оставив наше видение. Это - оставить уникальные предметы, учитывая здесь также сложности синхронизации с нашими предметами", - сказал он.
Еще одной важной задачей является цифровизация и оптимизация доступа к образованию путем создания индивидуальных кабинетов.
"Это ключевое, особенно в условиях, когда мы должны восстанавливаться, когда мы должны системно организовать работу с донорами. Четко ставить им задачи. Нам нужно тотально цифровизировать образование. Это немаловажный момент", - сказал министр.
К тому, же одним из приоритетов Минобразования является модернизация и трансформация системы профессионального образования. Лисовой отметил, что такие учебные заведения нужно трансформировать, в них нужно инвестировать и объединять в мощные региональные профессиональные центры.
Напомним, ранее в Украине одобрили концепцию безопасности школ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.