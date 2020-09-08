Онлайн дитячий садок повертається

«Під час карантину ми успішно реалізували дитячий садок у форматі онлайн. Це була безпрецедентна, нова та актуальна ініціатива, яку відзначили не тільки ЗМІ вітчизняного рівня, а й міжнародного. На початку нового навчального року я радий повідомити, що ми знову готові продовжувати цей проєкт. Уже з цього місяця онлайн дитячий садок знову стане доступним», – заявив Валентин Мондриївський.
За його словами, дитсадком онлайн вже скористувались понад 100 тисяч сімей – як Києва, так і всієї країни.
«Онлайн дитячий садок – це не заміна звичайним дитячим садкам, а можливість малечі в інноваційному інтерактивному форматі отримати дуже необхідні навички: емоційного інтелекту та ранньої профорієнтації (ознайомлення з професіями), які краще закладати з самого дитинства», – пояснив директор КНП «Освітня агенція міста Києва» Бадрі Лолашвілі.
Він додав, що з 7 вересня на порталі Освітнього Хабу міста Києва абсолютно безкоштовно діти зможуть зануритись у цікаві історії, проявити свою емпатію до інших людей, формувати власний характер і навіть «попрацювати» пожежником, поліцейським, вчителем, лікарем або обрати інші цікаві та корисні професії.
«Ми не просто зняли відеоролики, а створили мультимедійні заняття у форматі SCORM – з анімацією та озвучкою, адже не всі наші маленькі користувачі в такому віці ще можуть самі читати», – розповіла про оновлений дитсадок онлайн директорка Освітнього Хабу міста Києва Марія Богуслав.