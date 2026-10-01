Онкобольная впервые в Украине получила лекарства на основе медицинского каннабиса

Е-рецепт женщине выписали в КНП "Николаевский областной центр онкологии". Препарат пациентка получила в ПКВО "Фармация". Его назначили для обезболивания и симптоматической терапии.

Как отмечают в Николаевском областном совете, препараты на основе медицинского каннабиса могут применяться для пациентов с хроническим болевым синдромом, онкологическими и неврологическими заболеваниями. Также их используют для военных и гражданских, которые получили тяжелые ранения.

Глава Николаевского областного совета Антон Табунщик подчеркнул, что внедрение таких препаратов требует ответственной работы медиков и фармацевтов.

"Мы понимаем всю ответственность, возложенную на фармацевтов и врачей. Это путь, который потребует от нас постоянной просветительской работы, разрушения старых стереотипов и тесного сотрудничества", - отметил он.

Чем медицинский каннабис отличается от нелегального

Препараты на основе медицинского каннабиса являются лекарственными средствами с четко определенным составом и дозировкой. Их отпускают исключительно по электронному рецепту врача.

Главное отличие медицинского каннабиса от нелегального – низкое содержание тетрагидроканнабиола, которое собственно и вызывает наркотический эффект.

Однако за обращением таких препаратов государство следит: через электронную систему здравоохранения и систему отслеживания от семян до пациента.

Заместитель директора ПКПО "Фармация" Ярослав Ящук пояснил, что медицинские препараты содержат два каннабиноида в четко определенных пропорциях.

"Точное дозирование изолированных активных веществ позволяет пациенту получить эффективное лечение без нежелательных эффектов, которые могут возникать при употреблении нелегальных веществ", – говорит Ящук.

Как известно, для онкопациентов такие препараты могут являться частью поддерживающей терапии. Их применяют для облегчения болевого синдрома, а также уменьшения отдельных побочных эффектов химиотерапии и лучевой терапии.

По словам директора Николаевского областного центра онкологии Максима Безносенко, использование таких препаратов может уменьшить потребность пациентов в опиоидных обезболивающих и, соответственно, риске связанных с ними побочных эффектов.

"Не менее важны они для пациентов, которые проходят химиотерапию или лучевую терапию, ведь помогают уменьшить тошноту и рвоту, стимулируют аппетит, предотвращают истощение организма, а также способствуют снижению уровня тревожности и нормализации сна", - отметил он.

Перед началом работы с этим направлением врачи медицинских учреждений области и работники "Фармации" прошли необходимое обучение для правильного применения препаратов.

Ранее, 11 июня 2026 года, в Украине пациенты впервые получили лекарственные средства на основе медицинского каннабиса по электронным рецептам. Среди первых получателей были ветераны войны, пациенты с рассеянным склерозом и онкопатологией.