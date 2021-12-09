RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В онкодиспансері Чернівців будують бункер для лінійного прискорювача

Автор: Наталія Гурковська

У Чернівецькому онкологічному центрі розпочалося будівництво бункеру для лінійного прискорювача. Роботи виконуються у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Чернівецької ОДА.

"Об’єкт надзвичайно важливий для Чернівецької області, адже дозволить отримати обладнання, за допомогою якого можна ефективніше рятувати життя онкологічних хворих. Опромінення лінійного прискорювача діє тільки на пухлину, тоді як здорові тканини залишаються неушкодженими", - йдеться у повідомленні.

За допомогою приладу у онкологічному центрі зможуть надавати спеціалізовану, висококваліфіковану допомогу не лише буковинцям, але й значній частині західного регіону, в тому числі жителям Івано-Франківської, Тернопільської, Хмельницької областей.

Будівельники вже завершили земляні роботи, залили фундамент та приступили безпосередньо до зведення стін. До таких споруд існують специфічні вимоги. Зокрема, стіни мають бути завтовшки 2 метри та з важкого баритового бетону, що дозволить їм затримувати іонне випромінювання.

Нагадаємо, раніше в ОП повідомили, що цього року в Україні буде завершено будівництво у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" 201 приймального відділення в опорних лікарнях та 600 амбулаторій, а наступного року почнуть відновлювати 48 обласних лікарень для дорослих і дітей, у 29 з них побудують вертолітні майданчики.

Читайте РБК-Україна в Google News
Велике будівництво