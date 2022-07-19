"Вони не розуміють, з ким мають справу". У Зеленського відреагували на удари по Одеській області

Удар російських військ по мирних будинках в Одеській області - чергова спроба зламати українське суспільство. Однак окупанти не розуміють, з ким мають справу.

Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"Бажання Росії зламати українське суспільство терором так само помилкове, як і думка про "Київ за три дні". Вони не розуміють, з ким мають справу. Країна-терорист хоче перемогти страхом безстрашних і сильних людей, яких боїться сама", - написав глава ОП.

Єрмак зазначив, що росіяни бояться сили українського народу і армії на полі бою, і цей страх живить панічне зло.

"Ми не зламаємося і не здамося. Наша мета - повернути українську землю, вимести з неї росіян і покарати їх за всі злочини. За все доведеться відповідати", - додав він.