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"Омікрон" не завада: Фіджі вперше відкрила кордони для туристів з березня 2020 року

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Фіджі , Середа 01 грудня 2021 11:03
"Омікрон" не завада: Фіджі вперше відкрила кордони для туристів з березня 2020 року Фото: Фіджі відкрила кордони для туристів з 1 грудня (Pixabay)
Автор: Іванна Шовкун

1 грудня держава Фіджі вперше з березня 2020 року відкрила кордони для міжнародних поїздок. Країна планує відновити свою туристичну сферу, яка постраждала під час пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Зазначають, що близько 90% дорослого населення Фіджі повністю вакциновано, тому острів у Тихому океані знову відкрив свій кордон для туристів.

"Сьогодні ми пишаємося і, що найважливіше, готові вітати перших туристів, які прилетіли на Фіджі майже за два роки. Наше послання кожному повністю вакцинованому мандрівнику, який пройшов тестування на COVID, який прибуває до нас, дуже просте: ласкаво просимо додому", - заявив прем'єр-міністр Фіджі Френк Байнімарама.

Туристам, які прибули, доведеться провести три ночі на затвердженому курорті і пройти експрес-тестування на COVID. Вони можуть переміщатися по зазначених місцях, включаючи бари та ресторани в готелях, а також відправитися в одноденні поїздки та на заходи.

Відомо, що Фіджі закрила свій кордон для всіх іноземних громадян у березні 2020 року, щоб обмежити поширення коронавірусу.

Нагадаємо, Ірландія вимагатиме від усіх осіб, що прибувають до країни, підтвердження негативного тесту на COVID-19, щоб уповільнити потенційне поширення штаму коронавірусу "Омікрон". Пройти тестування необхідно незалежно від вакцинації.

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