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"Омікрон" виявили у посилці з Канади: громадян Китаю просять не замовляти товари з-за кордону

Автор: Іванна Шовкун

Китайська влада закликає громадян не замовляти товари з-за кордону. У країні стверджують, що штам коронавірусу "Омікрон" може передаватись через міжнародні посилки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Такі висновки зробили після першого виявленого випадку у Пекіні. Там зафіксували, що COVID прийшов не з іншої провінції, а з посилки, відправленої з Торонто через США та Гонконг. Тому Ляо Ліньчжу, заступник директора міської поштової адміністрації, закликав людей "не купувати товари з-за кордону".

Влада заявила, що пацієнт, у якого в суботу був діагностований варіант "Омікрон", повідомив, що отримав посилку 11 січня. Вона була відправлена ​​чотири дні тому. З того часу влада помістила на карантин сім'ю пацієнта, кур'єра та понад 60 інших осіб як близькі контакти та перевірила понад 16 000 осіб у рідному районі пацієнта.

"Вірус Омікрон передається швидко, будь ласка, будьте уважні, уникайте покупок з-за кордону, переконайтеся, що ви носите рукавички, не приносите посилку до приміщення. Якщо вам потрібно, протріть упаковку спиртом зовні та вимийте руки", - сказав Пан Сінхуо, заступник директора пекінського Центру з контролю та профілактики захворювань.

Китай заявив, що під час пандемії виявив численні випадки зараження, що передавалися через імпортні продукти. Але, на думку експертів, для цього немає міцної наукової основи.

Нагадаємо, в Китаї вакцини від коронавірусу отримали майже 90 відсотків населення країни. Про це заявила влада.

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