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Огидна історична маніпуляція: глава МЗС Франції засудив заяви Лаврова

Жан-Ів Ле Дріан (Фото: tmgrup.com.tr)
Автор: Константин Широкун

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан засудив висловлювання глави МЗС Росії Сергія Лаврова про Другу світову війну, назвавши їх огидною маніпуляцією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави МЗС Франції.

"Історична маніпуляція пана Лаврова і його міністерства з приводу звірств Другої світової війни просто огидна. Я засуджую цю неприйнятну і мерзенну риторику. Ми продовжимо Боротися з російською дезінформацією про війну в Україні", - підкреслив глава французької дипломатії.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав євреїв найзапеклішими антисемітами. Ізраїль заявив, що подібні висловлювання російського чиновника є обурливими.

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