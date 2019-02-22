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Омелян прокоментував передачу до суду справи проти нього


Омелян назвав обвинувальний акт частиною програми по його дискредитації

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян считает, что обвинительный акт является частью программы по его дискредитации и имитацией борьбы с коррупцией в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение, опубликованное в Facebook.

"Средства, потраченные НАБУ на "дело Омеляна", превышают то, что они считают "незаконным обогащением", в разы… Вы можете дискредитировать меня лично, но дискредитируете НАБУ как институцию намного сильнее", - написал министр.

Однако он отметил, что против него, как и Уляны Супрун, "людей, которые инициируют и осуществляют реформы - ведется такая беспринципная и низкая игра".

Он написал, что "дорожный фонд работает, дороги отстраиваются, люди имеют возможность путешествовать самолетами дешевле, чем когда-либо. Все больше иностранных компаний открывают Украину. Грузопоток в портах растет, несмотря на блокаду Азова. Это все сделано мной и моей командой. За это я получил несколько волн информационных кампаний по моей дискредитации, преследование членов моей семьи, дело НАБУ".

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Соломенский районный суд города Киева обвинительный акт в отношении министра инфрастурктуры Владимира Омеляна. 

Обвинительный акт по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 368-2 Уголовного кодекса Украины ("Незаконное обогащение") и ст.366-1 УК Украины ("Декларирование недостоверной информации") направлено в суд для рассмотрения по существу.

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