Омбудсмен пожаловался на венгерского коллегу: не хочет сотрудничать

"Венгерская сторона не вышла на наш Офис. Я лично выступал инициатором коммуникации с омбудсманом Венгрии. Мы даже нарабатывали его отдельную поездку в Украину. И это завершилось ничем", - сказал Лубинец.

По мнению украинского омбудсмена, целью Венгрии в этом деле является подыгрывание россиянам.

"Показать, что, мол, россияне готовы возвращать Венгрии граждан Украины", - пояснил он.

В то же время уполномоченный отметил, что идентифицированы все украинские военнопленные, однако разглашать эту информацию, по его словам, нельзя.

Он добавил, что к украинским военнопленным пока не допускают украинского посла, и венгры не устанавливают контакт с Украиной, как с субъектом дела.

Военнопленные в Венгрии

Напомним, ранее стало известно, что РПЦ и ее патриарх Кирилл планируют передать Венгрии минимум 11 украинских военнопленных с целью вернуть утраченную легитимность церкви против которой были ведены широкие международные санкции.

Также отмечалось, что Россия планирует разыграть так называемую "венгерскую карту", чтобы актуализировать мнимые проблемы якобы "закарпатского сепаратизма".

На это сразу отреагировали в ГУР МО. Там заявили, что пока не имеют подтверждения этой информации и она уточняется. В частности, МИД Украины связалось с венгерскими коллегами по этому вопросу.

Позже стало известно, что венгерский посол был вызван в МИД Украины из-за того, что РПЦ без согласования передала стране группу украинских военнопленных.

По состоянию на сегодня Украина установила местонахождение пленных защитников, которых содержат на территории Венгрии. Речь идет об 11 наших военнослужащих.

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