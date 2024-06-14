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Омбудсман требует увольнения главы Госгенонадр: что произошло

Пятница 14 июня 2024 18:39
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Омбудсман требует увольнения главы Госгенонадр: что произошло Фото: Дмитрий Лубинец, уполномоченный Верховной рады по правам человека (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к Кабинету министров с требованием инициировать вопрос увольнения с должности главы Государственной службы геологии и недр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Лубинца.

Как пояснил Лубинец, к нему обратилась гражданка, которую незаконно уволили с работы. Она пыталась самостоятельно решить этот вопрос, впрочем "судебная волокита" длилась около 4 лет. В конце концов она выиграла дело о восстановлении в должности, но глава Госгеонедр не соглашался с решением суда и отказывался принимать ее на работу. Поэтому против последнего было открыто уголовное производство.

Лубинец, со своей стороны, открыл производство и направил официальное представление главе Госгеонедр, но последний проигнорировал требования представления. После этого был составлен протокол об административном правонарушении.

Шевченковский суд признал главу Госгеонедр виновным и наложил взыскание в виде штрафа. Последний снова не согласился с решением суда и подал апелляционную жалобу. Суд оставил решение без изменений, впрочем, женщину все равно не восстановили в должности.

"Как омбудсмен Украины, направил письма директору ГБР и Генеральному прокурору о приобщении представления Уполномоченного и постановлений судов к материалам уголовного производства для их учета", - добавил Лубинец.

В частности омбудсман обратился к главе украинского правительства с требованием инициировать вопрос об увольнении с должности главы Госгеонедр.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Мустафа Найем написал заявление об освобождении от должности главы Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины

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Дмитрий Лубинец
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