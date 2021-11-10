Олімпійці, чемпіони світу та Європи отримають президентські стипендії

Відповідний указ глави держави сьогодні затвердив Кабінет міністрів України.

"Жану Беленюку, Еліні Світоліній, Ярославі Магучіх та іншим призерам Олімпіади і їх тренерам призначать стипендії президента України для видатних та молодих і перспективних спортсменів України з олімпійських видів спорту та їх тренерів", - написав нардеп.

Зокрема, такі ж стипендії призначать чемпіонам та призерам чемпіонатів світу та Європи, молодим спортсменам та їх тренерам.

Відповідно, за перше місце на Олімпіаді призери отримають стипендію у сумі 16 прожиткових мінімумів, за друге - 15, за третє - 14.

Разом з тим сума стипендій іншим спортсменам та їх тренерам варіюється від 1,5 до 11 прожиткових мінімумів.