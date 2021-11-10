RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Олімпійці, чемпіони світу та Європи отримають президентські стипендії

Автор: Марія Кучерявець

В Україні олімпійським призерам, чемпіонам світу та Європи призначать президентські стипендії. Їх також отримають тренери спортсменів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка в Telegram-каналі.

Відповідний указ глави держави сьогодні затвердив Кабінет міністрів України.

"Жану Беленюку, Еліні Світоліній, Ярославі Магучіх та іншим призерам Олімпіади і їх тренерам призначать стипендії президента України для видатних та молодих і перспективних спортсменів України з олімпійських видів спорту та їх тренерів", - написав нардеп.

Зокрема, такі ж стипендії призначать чемпіонам та призерам чемпіонатів світу та Європи, молодим спортсменам та їх тренерам.

Відповідно, за перше місце на Олімпіаді призери отримають стипендію у сумі 16 прожиткових мінімумів, за друге - 15, за третє - 14.

Разом з тим сума стипендій іншим спортсменам та їх тренерам варіюється від 1,5 до 11 прожиткових мінімумів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів УкраїниОлімпіадастипендииПрезидент