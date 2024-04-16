Олимпийский огонь Игр-2024 зажгли на церемонии в Греции

В древнегреческой Олимпии состоялась церемония зажигания огня Олимпийских игр 2024 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter соревнований.
Мероприятие состоялось на одном из самых древних святилищ Эллады на полуострове Пелопоннес. Огонь зажгли перед развалинами храма Геры – верховной богини в греческой мифологии.
Актриса Мэри Мина исполнила роль верховной жрицы во время процесса зажигания огня. Далее она передала его первому факелоносцу – олимпийскому чемпиону Токио Стефаносу Дускосу. Он начнет традиционную эстафету олимпийского огня.
В течение одиннадцати дней символ Олимпиады будет путешествовать по разным уголкам Греции. К мероприятию привлекут более 550-ти факелоносцев. После эстафеты огонь прибудет во французский Марсель 8 мая.
Олимпиада-2024 начнется 26 июля. Игры продлятся до 11 августа. Участие в главных соревнованиях четырехлетия примет 10,5 тысячи спортсменов. Они будут соревноваться в 48-ми дисциплинах.
The Olympic flame для #Paris2024 is lit! #Paris2024 @Paris2024 pic.twitter.com/1odw4ga9G0 Опубликовано в The Olympic Games (@Olympics) 16 апреля 2024
К слову, ранее Зеленский призвал Францию не допустить атлетов РФ к Олимпиаде-2024.
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