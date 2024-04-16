RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Олимпийский огонь Игр-2024 зажгли на церемонии в Греции

Фото: Олимпийский огонь начал путешествие по Греции (facebook.com/Paris2024)
Автор: Антон Федорцив

В древнегреческой Олимпии состоялась церемония зажигания огня Олимпийских игр 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter соревнований.

Мероприятие состоялось на одном из самых древних святилищ Эллады на полуострове Пелопоннес. Огонь зажгли перед развалинами храма Геры – верховной богини в греческой мифологии.

Актриса Мэри Мина исполнила роль верховной жрицы во время процесса зажигания огня. Далее она передала его первому факелоносцу – олимпийскому чемпиону Токио Стефаносу Дускосу. Он начнет традиционную эстафету олимпийского огня.

В течение одиннадцати дней символ Олимпиады будет путешествовать по разным уголкам Греции. К мероприятию привлекут более 550-ти факелоносцев. После эстафеты огонь прибудет во французский Марсель 8 мая.

Олимпиада-2024 начнется 26 июля. Игры продлятся до 11 августа. Участие в главных соревнованиях четырехлетия примет 10,5 тысячи спортсменов. Они будут соревноваться в 48-ми дисциплинах.

 

 

К слову, ранее Зеленский призвал Францию не допустить атлетов РФ к Олимпиаде-2024.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олимпиада 2024