Олімпійський вогонь з Греції доставили в Японію

У п'ятницю, 20 березня, олімпійський вогонь прибув з Греції в північно-східну японську префектуру Міягі. Про це передає РБК-Україна з посиланням на AP.

Через пандемію коронавірусу не було звичної традиційної церемонії передачі вогню, оскільки раніше факел з полум'ям особисто несли спортсмени. Цього разу вогонь прибув літаком.

На скорочену церемонію вручення вогню зустрічати літак прибули голова організаційного комітету "Токіо-2020" Йосіро Морі, голова Національного олімпійського комітету Японії і голова Федерації дзюдо Японії Ясухіро Ямасіта, триразовий олімпійський чемпіон з дзюдо Тадахіро Номура і триразова олімпійська чемпіонка з вільної боротьби Саорі Йошіда.

Вони піднялися по переносній драбині і увійшли в літак, а потім повернулися, тримаючи факел у вигляді квітки сакури з палаючим всередині полум'ям. Символічно, що це сталося в тій частині Японії, яка була зруйнована землетрусом і цунамі в 2011 році. Навіть якщо ігри перенесуть, чого зараз не хоче Японія, то ця церемонія стане об'єднуючим моментом для японської публіки.

Тим не менш, поки планується почати естафету 26 березня у футбольному тренувальному центрі в сусідній префектурі Фукусіма, що також постраждала від удару стихії в 2011 році.

Місцева влада закликає людей утриматися від масового зустрічання вогню уздовж маршруту проходження естафети через загрозу поширення коронавірусу. Уряд країни заявляє, що коронавірус не перешкодить проведенню змагань і виступає проти скасування і перенесення Ігор.

На сьогодні в Японії виявлено понад 1,6 тисячі випадків зараження коронавірусом. Число жертв хвороби - 40 осіб.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що проведення літніх Олімпійських ігор в Токіо 2020 року може бути скасоване тільки після рішення Японії.