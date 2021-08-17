Олімпійські види спорту в Україні внесуть до пріоритетних

"Визнання олімпійського, паралімпійського спорту як пріоритетного напряму політики держави у сфері спорту", - йдеться у документі.

Згідно з пояснювальною запискою, до цього часу вказані види спорту не перебували у переліку пріоритетної групи, тож парламентарі пропонують доповнити статтю 4 закону України "Про фізичну культуру і спорт".

Крім того, пропонують внести зміни щодо закладів фізичної культури і спорту.

Мова йде про надання їм статусу центрів олімпійської підготовки за рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фізичної культури і спорту.