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Олімпійські ігри в Токіо можуть провести без іноземних глядачів

Автор: Ігор Литвиненко

Влада Японії розглядають можливість проведення Олімпійських ігор у Токіо без іноземних глядачів. Таке рішення можуть прийняти, щоб не допустити поширення коронавірусу.

Про це повідомляє газета Mainichi.

Наголошується, що рішення з цього питання може бути прийняте протягом місяця.

"Рішення було прийнято на тлі стурбованості громадськості поширенням коронавірусу. Чиновники продовжують вивчати можливість проведення Ігор з участю вітчизняних глядачів і розглядають питання про те, скільки відвідувачів буде допущено на ці майданчики", - повідомляє видання.

При цьому близькі джерела видання до уряду стверджують, що Японія не може у нинішніх умовах приймати глядачів з-за кордону.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд Японії розглядає можливість проведення літніх Олімпійських ігор в Токіо без глядачів. Рішення має бути прийнято до кінця весни.

При цьому прем'єр-міністр Японії Есіхіде Суга заявив, що Олімпійські ігри пройдуть в Токіо в 2021 році. За його словами, Олімпіада дасть світові надію на тлі глобальної пандемії COVID-19.

Також РБК-Україна писало, що Японія 17 лютого розпочала кампанію з вакцинації від COVID-19, щоб встигнути до Олімпіади, яка запланована на кінець липня 2021 року.

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Новини України ОлімпіадаТокио
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