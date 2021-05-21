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Олімпійські ігри відбудеться, навіть якщо в Токіо введуть режим НС, - організатори

Автор: РБК-Україна

Олімпійські ігри в Токіо відбудуться цього року. Навіть якщо влада введе в столиці Японії введуть надзвичайний стан на тлі пандемії коронавірусу.

Про це заявив голова координаційної комісії Олімпіади Джон Коут.

"Олімпійські ігри будуть проведені, навіть якщо під час турніру в Токіо діятиме режим надзвичайного стану. В даний час в Японії успішно пройшли тестові турніри в п'яти видах спорту, хоча в країні була НС. Сумнівів немає, ігри будуть проведені навіть у такому випадку", - заявив він.

Нагадаємо, міста Японії відмовляються приймати спортсменів, що беруть участь в Олімпійських іграх 2020 року, на тлі загострення ситуації з коронавірусом.

На тлі цього провідна медична організація Японії закликала владу країни і Міжнародний олімпійський комітет скасувати проведення Олімпіади.

Крім того, японський уряд розглядає можливість продовження надзвичайного стану через COVID-19 в Токіо та інших містах країни. Це може поставити під сумнів подальше проведення Олімпійських ігор.

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Новини України ОлімпіадаТокионадзвичайний станКоронавірус