Олімпійська чемпіонка Магучіх виграла етап Діамантової ліги, стрибнувши на 2,02 метра

Етап Діамантової ліги пройшов у Брюсселі. У секторі стрибків у висоту Україну представляли Юлія Левченко, Ірина Геращенко та Ярослава Магучіх.

Першою вибула Левченко, яка не подолала позначку в 1,92 м. Юлія фінішувала 8-ю. 4-й підсумковий результат показала Геращенко, яка не взяла висоту 1,95 м.

У підсумку за перемогу боролися ті, хто зайняв п'єдестал на Олімпіаді: Магучіх, Ласіцкене і Макдермотт.

І Ярослава зуміла обійти своїх суперниць. Магучіх стрибнула на 2,02 м. Висоту 2,04 м Ярослава не взяла з трьох спроб. Однак і стрибка на 2,02 м вистачило для перемоги.

Другою фінішувала Ласіцкене, Макдермотт - 3-тя.