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Олимпийская сборная Украины свела вничью секретный матч против Египта: что известно

Фото: "Сине-желтые" не удержали победу над египтянами (uaf.ua)
Автор: Антон Федорцив

Сборная Украины U-23 разошлась миром с олимпийской командой Египта в секретном спарринге перед Играми-2024.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Контрольный матч

Украина U-23 – Египет U-23 – 1:1

Голы: Брагару, 12 – Катта, 80

 

Украинская ассоциация футбола ограничилась лаконичным отчетом о спаринге "сине-желтых". Функционеры обоих государств предварительно договорились, что трансляции матча не будет. Поэтому контрольный поединок состоялся за закрытыми дверями.

Команда Руслана Ротаня повела в счете в дебюте встречи. Олимпийская сборная Украины оформила быстрый гол на 12-й минуте. Это Брагару отправил мяч в сетку после передачи Крупского. Однако победу украинцы не удержали – под занавес поединка счет сравнял Катта.

Этот матч стал для подопечных Ротаня первым из двух на финальном этапе подготовки к Олимпиаде. 18 июля "сине-желтых" будет ждать второй спарринг. Соперником станет олимпийская сборная Парагвая.

 

Состав олимпийской сборной Украины: Фесюн (Ермаков, 46), Мартынюк, Таловеров, Салюк (Павлюк, 58), Крупский, Рубчинский (Сигеев, 58), Михайленко (Очеретько, 58), Крыськив, Хлань (Шулянский, 58), Брагару (Велетень, 58), Сикан

 

Сборная Украины попала в группу B Олимпийских игр. Там соперниками "сине-желтых" станут сборные Ирака, Марокко и Аргентины. Первый матч украинцы сыграют 24 июля против иракцев. В плей-офф выйдут две лучшие команды квартета.

К слову, ранее Украина U-19 уехала на чемпионат Европы в Северную Ирландию.

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Сборная Украины