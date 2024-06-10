Олимпийская сборная Украины без единого поражения вышла в финал Тулонского турнира

Турнир Мориса Ревелло, группа B, 4-й тур

Украина U-23 – Япония U-19 – 2:1

Голы: Велетень, 42, 55 – Шиогаи, 81

"Сине-желтые" выглядели убедительнее в первом тайме, но мяч упрямо обходил ворота японской команды. Открыть счет подопечные Руслана Ротаня могли в дебюте, но Сикан головой пробил в перекладину. "Синие самураи" ответили в середине 45-минутки, когда Ермаков парировал опасный удар Ясуды.

Героем олимпийской сборной Украины стал Велетень. Полузащитник ковалевского "Колоса" оформил дубль, отличившись до и после перерыва. На 42-й минуте он на линии штрафной принял передачу Сикана, подработал мяч под удар и классно уложил в дальний угол.

В свою очередь в начале второй половины Велетень забил второй мяч. В этот раз роль ассистента на себя взял Хлань. Забивной хавбек получил его передачу в пределах штрафной и мощным выстрелом не оставил ни единого шанса голкиперу.

Завершить групповой этап с четырьмя победами и без пропущенных мячей, однако, не удалось. На 81-й минуте Шиогай в касание метров из десяти замкнул опасный прострел Хоммы. Больше команды не забивали, поэтому сборная Украины U-23 досрочно выиграла группу B и будет ждать встречи с Кот-д'Ивуаром U-20 в финале 16 июня.