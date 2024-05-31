RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Олимпийская сборная Украины обновила заявку на Тулонский турнир

Фото: "Сине-желтые" встретятся с олимпийской сборной Японии (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Тренерский штаб сборной Украины U-23 во главе с Русланом Ротанем определился с окончательным перечнем исполнителей на Турнир Мориса Ревелло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

"Сине-желтые" взяли на соревнования 26 футболистов. В финальном списке отсутствуют пятеро игроков "Руха", которых львовяне не отпустили в лагерь команды из-за травм и переутомления.

Базовым клубом олимпийской сборной на турнире стала "Александрия". Ротань из своего клуба взял во Францию вратаря Георгия Ермакова, защитников Александра Мартынюка и Даниила Скорко, а также хавбеков Николая Михайленко, Кирилла Сигеева и Дениса Шостака. Из легионеров к команде присоединились полузащитник Егор Ярмолюк ("Брентфорд"), вингеры Максим Хлань ("Лехия") и Максим Кучерявый ("Сент-Джонстон").

Состав олимпийской сборной Украины на Турнир Мориса Ревелло:

Вратари: Нещерет, Фесюн, Ермаков

Защитники: Михавко, Батагов, Мартынюк, Скорко, Драмбаев, Павлюк, Крупский, Салюк

Полузащитники: Ярмолюк, Хлань, Кучерявый, Рубчинский, Очеретько, Волошин, Михайленко, Сигеев, Шостак, Федор, Брагару, Синчук, Велетень

Нападающие: Краснопир, Сикан

 

Команда Ротаня попала в группу B, где соперниками "сине-желтых" станут сборные Индонезии, Италии, Панамы и Японии. Две лучшие команды квинтета выйдут в полуфинал. А третья, четвертая и пятая сборные разыграют 5-е, 7-е и 9-е места с неудачниками группы A. Первый матч – 4 июня против Индонезии.

К слову, ранее составили гид по Турниру Мориса Ревелло-2024 с участием олимпийской сборной Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная Украины