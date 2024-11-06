Олимпийская чемпионка стала второй полуфиналисткой WTA Finals-2024

WTA Finals Riyadh, "фиолетовая" группа

Паолини – Чжэн – 0:2 (1:6, 1:6)

Представительницы топ-10 мирового рейтинга в очной встрече должны были определить судьбу второй путевки в 1/2 финала от "фиолетового" квартета. Ранее место в полуфинале зарезервировала первая ракетка мира Арина Соболенко.

С конкуренцией не сложилось. Паолини открыла счет, а дальше китайская теннисистка просто смяла оппонентку. Она взяла 6 очков подряд, в том числе три – на подачах итальянки, и закрыла первую партию всего за 32 минуты.

По схожему сценарию промелькнул и второй сет. Правда, теперь Чжэн для победы хватило и двух брейков. В седьмом гейме она вышла подавать на поединок и с первой попытки реализовала матчбол. С двумя победами в активе китайская теннисистка отправилась в четверку лучших.

Чжэн Циньвэн в сезоне-2024

Соревновательный год китаянка начала с 14-й позиции классификации WTA. Она дошла до финала первого мэйджора 2024-го – Australian Open, где уступила Соболенко.

Еще до завершения турнира поднялась на 7-е место в планетарном рейтинге. В дальнейшем она не покидала топ-10 табеля о рангах. Главный успех пришел к Чжэн на Олимпиаде в Париже, где она взяла "золото" в борьбе с хорваткой Векич. Также триумфовала на Palermo Open и Pan Pacific Open.

В следующей версии рейтинга WTA поднимется минимум на 6-е место. Выступление на Итоговом турнире этого года – первое в карьере китайской теннисистки, а в прошлом она дошла до финала WTA Elite Trophy.