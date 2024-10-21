RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Олимпийская чемпионка в боксе перейдет в профессионалы: ее заклеймили мужчиной

Фото: Иман Хелиф (iba.sport)
Автор: Андрей Костенко

Чемпионка Олимпийских игр-2024 в боксе Иман Хелиф объявила о переходе в профессионалы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на En Nahar.

Алжирская спортсменка, из-за участия которой в олимпийском турнире Парижа-2024 разразился громкий скандал, покидает любительские соревнования. О своем решении она объявила во время пресс-конференции на родине.

"Очень скоро я войду в мир профессионального бокса. Олимпийское "золото" имеет большое значение там, поэтому у меня много предложений. Сейчас я еще не решила, где буду заниматься", - рассказала спортсменка.

Хелиф завоевала "золото" на Олимпиаде в Париже в весовой категории до 66 кг. Ее выступления на Играх изначально сопровождались обвинениями в том, что она – якобы мужчина, а не женщина.

Фото: Постер венгерки Хамори перед поединком с Хелиф (instagram.com/luca_hamori)

Скандал с Хелиф на Олимпиаде-2024: что известно

После победы алжирки в 1/8 финала над итальянкой Анжелой Карини, в социальных сетях начала распространяться дезинформация по поводу половой принадлежности Хелиф. Ее соперница в четвертьфинале – венгерка Луца Хамори перед встречей на ринге опубликовала в соцсетях обидный постер с намеком, что ей придется сразиться с монстром.

Неправдивые утверждения о том, что Хелиф – мужчина, были вызваны дисквалификацией спортсменки на чемпионате мира по боксу-2023. Международная ассоциация бокса (IBA) не допустила ее к стартам после того, как алжирка не прошла тест на соответствие гендерным критериям.

Однако представители Международного олимпийского комитета охарактеризовали эти тесты как "неправомерные и не заслуживающие доверия" и разрешили Хелиф выступить на Олимпиаде. Никаких медицинских доказательств того, что у боксерки есть Y-хромосомы или повышенный уровень тестостерона, так и не были опубликованы. При рождении у Хелиф был определен женский пол, ее воспитывали как девочку.

Ранее экс-соперник Усика и Фьюри заявил, что ожидает сюрпризов в реванше, но знает кто победит.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олимпиада 2024Бокс