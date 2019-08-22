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"Олімпік" підписав десятого новачка

Новини » Спорт    22.08.2019 - 16:49
"Олімпік" підписав десятого новачка

Аутсайдер УПЛ поповнився північномакідонским півзахисником

Донецький "Олімпік" підписав северомакедонского півзахисника Демір Імері. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

З хавбеком підписаний контракт на 2,5 року. У складі донеччан 24-річний Імері виступатиме під 31 номером.

Останнім клубом Демір Імері була "Моста" , яка виступає в чемпіонаті Мальти. Також він має в своєму активі виступи за юніорські та молодіжні збірні Північної Македонії.

Раніше новачками донецького клубу стали дев'ять гравців: воротар Герман Пеньков, захисники Іван Трубочкін, Алію Абубакар, Іван Зотько, півзахисники Тарас Завійський, Фабіньо, Фернандо, Драман Салу і нападник Захеді Шахаб.

Нагадаємо, що після поразки від "Карпат" (1:3) в рамках четвертого туру УПЛ з поста головного тренера "Олімпіка" був звільнений Жуліо Сезар.

За підсумками чотирьох зіграних турів "Олімпік" замикає турнірну таблицю УПЛ, не маючи в активі жодного очка. Наступний поєдинок вони проведуть 24 серпня, коли на виїзді протистоятимуть "Динамо".

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