ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Олімпіакос - Динамо: де дивитися матч

Новини » Спорт    14.02.2019 - 13:07
Олімпіакос - Динамо: де дивитися матч
Фото: стадіон "Караїскакіс" напередодні матчу "Олімпіакос" - "Динамо" (facebook.com/OlympiacosFC)

Де і коли почнеться перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги Європи

"Олімпіакос" прийме київське "Динамо" в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи. На думку букмекерів, фаворитом у цьому протистоянні є грецький клуб.

14 лютого 19:55
Пірей, стадіон "Караїскакіс"

 

Поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи відбудеться 14 лютого у Піреї на стадіоні Георгіос Караїскакіс. Час початку матчу - 19:55 за київським часом.

В Україні у прямому ефірі подивитися гру можна буде на телеканалі "Футбол 1". Коментатор - Андрій Столярчук.

Не пропустіть також передматчеву студію "Шлях до Баку", де експерти оцінять розклади перед важливим матчем.

Нагадаємо, на матч були розпродані всі квитки, домашня арена "Олімпіакоса" вміщує 32 тисячі глядачів.

"Динамо" назвало заявку на плей-офф Ліги Європи "Олімпіакос" залишився без лідера оборони перед матчем з "Динамо"
Новини України ДинамоЛіга Європионлайн-трансляцияонлайнплей-офф
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся