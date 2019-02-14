Олімпіакос - Динамо: де дивитися матч

Фото: стадіон "Караїскакіс" напередодні матчу "Олімпіакос" - "Динамо" (facebook.com/OlympiacosFC)

Де і коли почнеться перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги Європи

"Олімпіакос" прийме київське "Динамо" в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи. На думку букмекерів, фаворитом у цьому протистоянні є грецький клуб.

14 лютого 19:55

Пірей, стадіон "Караїскакіс"

Поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи відбудеться 14 лютого у Піреї на стадіоні Георгіос Караїскакіс. Час початку матчу - 19:55 за київським часом.

В Україні у прямому ефірі подивитися гру можна буде на телеканалі "Футбол 1". Коментатор - Андрій Столярчук.

Не пропустіть також передматчеву студію "Шлях до Баку", де експерти оцінять розклади перед важливим матчем.

Нагадаємо, на матч були розпродані всі квитки, домашня арена "Олімпіакоса" вміщує 32 тисячі глядачів.