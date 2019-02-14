Олімпіакос - Динамо: прогноз букмекерів

Фото: "Динамо" готується до матчу з "Олімпіакосом" (facebook.com/fcdynamoua)

Фахівці вважають фаворитом грецький клуб

Київське "Динамо" на виїзді зустрінеться з "Олімпіакосом" в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи. Трансляція розпочнеться о 19:55, а дивитися поєдинок можна на телеканалі "Футбол 1".

14 лютого 19:55

Пірей, стадіон "Караїскакіс"

Букмекери вважають, що більше шансів на перемогу у господарів поля. Так, William Hill на перемогу "Олімпіакоса" приймають ставки з коефіцієнтом 1,95. На нічию пропонують поставити з коефіцієнтом 3,30, а перемога "Динамо" оцінюється в 4,00.

Bwin перемогу господарів оцінює в 1,95, а на перемогу команди Хацкевича пропонують коефіцієнт 3,90. На нічию - 3,30.

bet365 приймає ставки на перемогу греків з коефіцієнтом 2,00, а на можливий успіх киян - з 4,00. Нічия оцінюється в 3,20.

Нагадаємо, на матч були розпродані всі квитки, домашня арена "Олімпіакоса" вміщує 32 тисячі глядачів.