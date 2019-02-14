ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Олімпіакос - Динамо: прогноз букмекерів

Новини » Спорт    14.02.2019 - 16:07
Олімпіакос - Динамо: прогноз букмекерів
Фото: "Динамо" готується до матчу з "Олімпіакосом" (facebook.com/fcdynamoua)

Фахівці вважають фаворитом грецький клуб

Київське "Динамо" на виїзді зустрінеться з "Олімпіакосом" в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи. Трансляція розпочнеться о 19:55, а дивитися поєдинок можна на телеканалі "Футбол 1".

14 лютого 19:55
Пірей, стадіон "Караїскакіс"

 

Букмекери вважають, що більше шансів на перемогу у господарів поля. Так, William Hill на перемогу "Олімпіакоса" приймають ставки з коефіцієнтом 1,95. На нічию пропонують поставити з коефіцієнтом 3,30, а перемога "Динамо" оцінюється в 4,00.

Bwin перемогу господарів оцінює в 1,95, а на перемогу команди Хацкевича пропонують коефіцієнт 3,90. На нічию - 3,30.

bet365 приймає ставки на перемогу греків з коефіцієнтом 2,00, а на можливий успіх киян - з 4,00. Нічия оцінюється в 3,20.

Нагадаємо, на матч були розпродані всі квитки, домашня арена "Олімпіакоса" вміщує 32 тисячі глядачів.

Матчі єврокубків почнуться з хвилини мовчання в пам'ять про Сало "Динамо" назвало заявку на плей-офф Ліги Європи
Новини України ДинамоЛіга Європипрогнозставкиплей-офф
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся