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Олімпіада в Токіо: 23 українські спортсмени зупинилися за крок до медалей

Автор: РБК-Україна

Українські спортсмени здобули 19 медалей на Олімпійських іграх в Токіо. Однак 23 спортсмени зупинилися за крок від олімпійських нагород.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.

Так, 23 українські спортмени здобули 4-6 місця у фінальних змаганнях.

Загалом у загальному рейтингу за кількістю медалей Україна посіла 16 місце.

"На сьогоднішній день усі спортсмени отримали грошову винагороду. Нагадаю, за виграні призові місця і медалі на Олімпійських іграх, українські спортсмени цьогоріч отримують від держави: за "золото" - 125 тисяч доларів, за "срібло" - 80 тисяч доларів, за "бронзу" - 55 тисяч доларів", - сказав глава міністерства Вадим Гутцайт.

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