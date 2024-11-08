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Олимпиада-2026: организаторы представили "официальный вид" спортивного форума

Милан, Пятница 08 ноября 2024 15:38
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Олимпиада-2026: организаторы представили "официальный вид" спортивного форума Фото: Олимпийские игры-2026 пройдут в двух итальянских городах (milanocortina2026.olympics.com)
Автор: Андрей Костенко

Организаторы зимних Олимпийских игр 2026 представили визуализацию предстоящих соревнований, которые пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Международного олимпийского комитета.

Представлен официальный видеоролик Игр. По заявлениям организаторов, визуал демонстрирует "динамичную идентичность, олицетворяющую итальянскую культуру и творчество".

Также утвержден вид пиктограмм видов спорта, которые будут представлены на Играх. Они тоже исполнены в присущем итальянской культуре стиле.

Уже известны и официальные талисманы спортивного форума. Ими стали горностаи Тина и Майло. По замыслу это брат и сестра, имена которых уменьшенные от названий двух городов-хозяев: Тина – Кортина, а Майло – Милан.

Олимпиада-2026: что известно

25-я зимняя Олимпиада пройдет в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года. Это будут четвертые игры, которые будет принимать Италия.

В общей сложности будет разыграно 116 комплектов наград – на 7 больше, чем на зимних Олимпийских играх 2022 года. На форуме дебютирует один новый вид спорта – ски-альпинизм. Также внесены изменения в программы других дисциплин.

Олимпиада-2026: организаторы представили &quot;официальный вид&quot; спортивного форума

Ранее подготовили анонс главных спортивных событий субботы и воскресенья.

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