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Олимпиада-2024: Украина выбрала второго знаменосца для церемонии открытия

Фото: Михаил Романчук получил "серебро" на предыдущих Играх (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинский пловец Михаил Романчук будет нести национальный флаг на церемонии открытия Олимпийских игр в 2024 году в Париже.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на официальный Telegram-канал НОК Украины.

27-летний спортсмен составит компанию теннисистке Элине Свитолиной. Они вдвоем получили статус знаменосцев сборной Украины.

Романчук стал третьим пловцом, удостоенным такой роли. В 2004 году знаменосцем был серебряный призер Сиднея-2000 Денис Силантьев, а в 2008-м – четырехкратная олимпийская чемпионка Яна Клочкова. Сам Романчук на Олимпиаде-2020 завоевал "серебро" на дистанции 1500 м вольным стилем.

Украина во второй раз заявила дуэт олимпийцев в качестве знаменосцев. На Играх в Токио национальный флаг пронесли стрелок Елена Костевич и фехтовальщик Богдан Никишин.

Церемония открытия Олимпиады-2024 состоится 26 июля. Мероприятие запланировано на Сене в Париже. Начало события назначено на 20:30 по киевскому времени, а в прямом эфире церемонию покажут телеканалы "Первый" и "Суспильне" (региональные) и платформа "Суспильне Спорт".

 

К слову, ранее собрали самое главное о церемонии открытия Олимпиады-2024.

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