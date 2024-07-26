Олимпиада-2024: Украина выбрала второго знаменосца для церемонии открытия

27-летний спортсмен составит компанию теннисистке Элине Свитолиной. Они вдвоем получили статус знаменосцев сборной Украины.

Романчук стал третьим пловцом, удостоенным такой роли. В 2004 году знаменосцем был серебряный призер Сиднея-2000 Денис Силантьев, а в 2008-м – четырехкратная олимпийская чемпионка Яна Клочкова. Сам Романчук на Олимпиаде-2020 завоевал "серебро" на дистанции 1500 м вольным стилем.

Украина во второй раз заявила дуэт олимпийцев в качестве знаменосцев. На Играх в Токио национальный флаг пронесли стрелок Елена Костевич и фехтовальщик Богдан Никишин.

Церемония открытия Олимпиады-2024 состоится 26 июля. Мероприятие запланировано на Сене в Париже. Начало события назначено на 20:30 по киевскому времени, а в прямом эфире церемонию покажут телеканалы "Первый" и "Суспильне" (региональные) и платформа "Суспильне Спорт".