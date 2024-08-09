Олимпиада-2024: Коляденко пробилась в финал вольной борьбы

Олимпиада-2024, вольная борьба, до 62 кг, 1/2 финала

Тыныбекова – Коляденко – 2:9

На пути в полуфинал украинка одолела монгольскую борчиху Орхон Пуревдорж и болгарскую спортсменку Биляну Дудову. На предыдущих Играх Коляденко и Тыныбекова пересеклись на той же стадии.

Украинская атлетка повела в счете после "челленджа" тренера. На повторе судьи увидели опасное положение в киргизской борчихе. Впрочем, еще в первом периоде Тыныбекова успела выровнять положение.

На старте второй трехминутки заработала еще два пункта. А на последней минуте удачная контратака Коляденко позволила ей набрать еще 4 очка. Итоговым результат стал после предупреждения Тыныбековой – 9:2 в пользу украинки и место в финале 10 августа.

Кто такая Ирина Коляденко

Уроженка Радомышля, воспитанница местной ДЮСШ. Первые успехи на взрослом уровне пришли в 2019 году.

Стала вице-чемпионкой мира (2019), а на ЧМ-2023 завоевала бронзовую медаль. На чемпионатах Европы трижды завоевала "золото" (2021, 2023, 2024) и однажды финишировала третьей (2020). На Олимпийских играх в Токио выиграла "бронзу".

Почетная гражданка Ирпеня, где пережила российскую оккупацию. Кавалерша Ордена княгини Ольги III ст.