RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Олімпіада-2022: український дует фігуристів увійшов до ТОП-20 і кваліфікувався до довільної програми

Автор: Анна Полисученко

Фігуристи Олександра Назарова і Максим Нікітін кваліфікувалися в довільну програму Олімпійських ігор. Вони увійшли в ТОП-20 кращих дуетів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Української федерації фігурного катання на ковзанах.

Учні харківського тренера Галини Чурилової виступили з ритмічним танцем, прокат якого судді оцінили в 65,53 балів. Українські фігуристи отримали найвищі рівні за серію твіззлів і підтримку, але оцінка інших елементів була невисокою. Сума за техніку склала 35,44, а за компоненти - 30,09 балів.

"Вважаємо, що сьогодні виклалися на всі 100 відсотків. Ми показали наш максимум. Для нас це вже другі Ігри, але і зараз ми їхали, не зовсім розуміючи всю ситуацію через підступні умови. Однак дуже раді, що вдалося виступити в командних змаганнях. Двічі представляти рідну країну на Олімпійських іграх - це дуже великий досвід і гордість. Також це прекрасний показник, що рівень фігурного катання в Україні зростає", - повідомили українські фігуристи.

З довільним танцем дуети виступлять 14 лютого.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олимпиада 2022