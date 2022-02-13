Олімпіада-2022: український дует фігуристів увійшов до ТОП-20 і кваліфікувався до довільної програми

Учні харківського тренера Галини Чурилової виступили з ритмічним танцем, прокат якого судді оцінили в 65,53 балів. Українські фігуристи отримали найвищі рівні за серію твіззлів і підтримку, але оцінка інших елементів була невисокою. Сума за техніку склала 35,44, а за компоненти - 30,09 балів.

"Вважаємо, що сьогодні виклалися на всі 100 відсотків. Ми показали наш максимум. Для нас це вже другі Ігри, але і зараз ми їхали, не зовсім розуміючи всю ситуацію через підступні умови. Однак дуже раді, що вдалося виступити в командних змаганнях. Двічі представляти рідну країну на Олімпійських іграх - це дуже великий досвід і гордість. Також це прекрасний показник, що рівень фігурного катання в Україні зростає", - повідомили українські фігуристи.

З довільним танцем дуети виступлять 14 лютого.