Зимова Олімпіада-2022: збірна ОКР здобула "золото" в лижній естафеті

З першого етапу гонки у відрив пішли збірні ОКР і Німеччини. Почергово тамтешні суперники змінювалися на чолі класифікації, а максимальний розрив жодного разу не складав більше п'яти секунд.

Натомість за підсумками першого етапу в боротьбі за "бронзу" сформувалася трійка претендентів. Норвежки, фінки й шведки йшли поруч, поки перед фінальним етапом Фріда Карлссон (Швеція) не почала відставати.

Однак, на останніх п'яти кілометрах Юнна Сундлінг швидко відіграла гандикап і повернула шведську збірну в претенденти на медалі. Більше того, на фініші Швеція зуміла випередити Фінляндію.

У боротьбі ж за лідерство інтриги до кінця не вийшло. Німкеня Софі Крель на останніх двох кілометрах програла росіянці Вероніці Стєпановій. Збірна ОКР забрала "золото", а Німеччина задовольнилася срібними нагородами.

Збірна України в складі Вікторії Олех, Валентини Камінської, Марини Анцибор і Дарії Рубльової до фінішу не дісталася. Команда була зняти під час гонки за відставання на коло від лідерів.

Підсумки лижної естафети естафети 4х5 км, жінки: