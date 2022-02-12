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Зимова Олімпіада-2022: збірна ОКР здобула "золото" в лижній естафеті

Автор: Антон Федорців

На зимових Олімпійських іграх в Пекіні завершилася лижна естафета 4х5 км серед жінок. Перемогла збірна Олімпійського комітету Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна.

З першого етапу гонки у відрив пішли збірні ОКР і Німеччини. Почергово тамтешні суперники змінювалися на чолі класифікації, а максимальний розрив жодного разу не складав більше п'яти секунд.

Натомість за підсумками першого етапу в боротьбі за "бронзу" сформувалася трійка претендентів. Норвежки, фінки й шведки йшли поруч, поки перед фінальним етапом Фріда Карлссон (Швеція) не почала відставати.

Однак, на останніх п'яти кілометрах Юнна Сундлінг швидко відіграла гандикап і повернула шведську збірну в претенденти на медалі. Більше того, на фініші Швеція зуміла випередити Фінляндію.

У боротьбі ж за лідерство інтриги до кінця не вийшло. Німкеня Софі Крель на останніх двох кілометрах програла росіянці Вероніці Стєпановій. Збірна ОКР забрала "золото", а Німеччина задовольнилася срібними нагородами.

Збірна України в складі Вікторії Олех, Валентини Камінської, Марини Анцибор і Дарії Рубльової до фінішу не дісталася. Команда була зняти під час гонки за відставання на коло від лідерів.

Підсумки лижної естафети естафети 4х5 км, жінки:

  1. ОКР
  2. Німеччина (+18,2)
  3. Швеція (+20,7)
  4. Фінляндія (+21,2)
  5. Норвегія (+28,8)

До слова, раніше підбили підсумки 11 лютого на зимових Олімпійських іграх в Пекіні.

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