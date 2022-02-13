Олімпіада-2022: француз Фійон Майє тріумфував у біатлоні

Влучна стрільба на всіх вогневих рубежах забезпечила успіху Кентену Фійону Майє. Француз завдяки відсутності промахів відіграв відставання від Йоганнеса Бьо. Норвежець через 7 промахів фінішував лише 5-м.

Натомість його старший брат Тар'єй Бьо виборов срібну нагороду. Він лише одного разу поцілив у "молоко" та випередив на трасі представника ОКР Едуарда Латипова. За росіянином – "бронза".

Українці відстрілятися без промахів не зуміли, тому посіли місця за межами топ-10. Найкращим знову став Дмитро Підручний (5 промахів, 13-те місце), а Артем Прима завершив гонку 18-м (6 промахів).

Та найкраще враження справив Антон Дудченко. Він стартував 60-м, але з трьома промахами та хорошим ходом зумів піднятися на солідне 23-те місце.

Підсумки біатлонної гонки переслідування 12,5 км, чоловіки:

Кентен Фійон Майє Тар'єй Бьо (+28,6) Едуард Латипов (+35,3)

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13. Дмитро Підручний (+3:38,4)

18. Артем Прима (+3:52,3)

23. Антон Дудченко (+4:29,0)