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Олімпіада 2020: стали відомі імена медалістів у кульовій стрільбі серед чоловіків

Автор: Инна Собора

Завершилися змагання з кульової стрільби серед чоловіків. Олімпійським чемпіоном став іранець Джавад Форугхі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на пряму трансляцію.

"Срібло" у змаганнях здобув Дамір Мікец із Сербії. "Бронзу" виборов Пан Вей із Китаю.

Українець Павло Коростильов показав гарний результат, однак вибув зі змагань за крок до медалі. Він опинився на четвертому місці у загальному заліку.

Раніше повідомлялося, хто отримав медалі серед жінок у кульовій стрільбі.

Нагадаємо, сьогодні на Олімпіаді стартував перший медальний день. Україна має реальні шанси на "золото".

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Олімпіада 2020