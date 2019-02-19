Олігархи України: як Віктор Пінчук балансує між владою та опозицією і захищає бізнес

Курс на Запад

Виктор Пинчук, пожалуй, самый нетипичный украинский олигарх. Его имя в новостях чаще звучит в связи с культурными и образовательными проектами, чем коррупционными скандалами или схемами обогащения за счет государства. Пока Дмитрию Фирташу вспоминают "облгазы", Игорю Коломойскому "ПриватБанк", а Ринату Ахметову "Роттердам плюс", Пинчук открывает выставки в галерее PinchukArtCentre, привозит западных политиков и мыслителей на форум Ялтинской европейской стратегии (YES), организовывает Украинский завтрак в Давосе и вручает молодежи стипендии на обучение. Его жена в это время занимается борьбой со СПИДом в рамках фонда своего имени.

Поддерживать образ мецената и бизнесмена западного образца Пинчуку помогает один из крупнейших украинских медиахолдингов StarLightMedia. В группу входит шесть телеканалов: ICTV, СТБ, Новый канал, M1, М2 и ОЦЕ. Согласно рейтингу Индустриального телевизионного комитета, ICTV в январе текущего года занял вторую позицию по количеству аудитории среди всех украинских каналов.

Накануне выборов влияние владельцев рейтинговых "тв-кнопок" традиционно возрастает. Однако, в отличие от своих "коллег по олигархическому цеху", Пинчук предоставляет медиаплощадку для выступлений и власти, и оппозиции, а также всем основным кандидатам в президенты. "Я вообще к украинской политике отношусь теперь по-другому, чем несколько лет назад. Когда-то президент Путин говорил, что он хочет быть равноудаленным от всех олигархов. Вот и я стараюсь быть равноудаленным от всех политических сил", – сказал Пинчук в интервью газете "Дело" в конце 2006 года.

После Оранжевой революции Пинчук публично отстранился от топ-политиков старой закалки и сделал ставку на новые лица. Он привез в Украину американскую идею "Аспен Института" – площадки для воспитания молодых лидеров. Первые годы проведение семинаров Пинчук оплачивал из собственного фонда, сейчас "Аспен" существует исключительно за счет взносов его выпускников.

Выходцев оттуда можно встретить едва ли не в каждом органе власти, неправительственной организации или крупном медиа. Среди них: вице-премьер Геннадий Зубко, экс-министр финансов Наталия Яресько, бывший замглавы Администрации президента Дмитрий Шимкив, председатели парламентских комитетов Анна Гопко и Ольга Богомолец. Фонд Пинчука также выплачивает стипендии талантливой молодежи в рамках программы "Завтра.ua". Как отмечает NYT, там где Пинчук не может завоевать уважение, он покупает его за деньги.

Столь тщательно обрабатываемые олигархом "новые лидеры", впрочем, не забывают о его бэкграунде. На церемонии вручения наград "Топ-30 до 30 лет" в конце прошлого года активисты Виталий Устименко и Владислав Грезев вспомнили Пинчуку связи с Кучмой и отказались от награды. Фонд олигарха выступил одним из спонсоров конкурса.

"Возвращаясь к Кате Гандзюк, вспоминая аномальное количество нападений и убийств других активных граждан в последние годы, надо признать, что легализация этого насилия началась с безнаказанности в убийстве Георгия Гонгадзе. И эта безнаказанность стала возможной, в том числе благодаря включенности в процесс отбеливания виновников этого преступления медиа-империи Виктора Пинчука", – объяснял Грезев.

К Пинчуку также возникли вопросы после публикации его колонки для The Wall Street Journal в конце 2016 года, в которой он изложил свои идеи по урегулированию конфликта с Россией. В публикации говорится, что ради достижения мира Украине стоит отказаться от притязаний на Крым в ближайшие 15-20 лет, отложить вопрос членства в НАТО и ЕС, а также провести выборы на Донбассе, даже если украинские власти не возьмут под контроль украино-российскую границу.

Сам олигарх позже сказал, что редакция сократила исходный текст колонки в два раза и исказила смысл его слов. "При том, что мы остаемся на своей позиции, что Крым является частью Украины и должен быть возвращен, он не должен стать помехой на пути решения, которое положит конец войне на востоке на справедливой основе", – объяснил свою позицию Пинчук.

Скрытое влияние

В отличие от Фирташа, Коломойского и Ахметова у Пинчука нет сформированной группы "своих" депутатов в парламенте. Но, вероятно, в каждой фракции найдется хотя бы один лояльный к нему депутат. Наиболее очевидна связь олигарха с внефракционным нардепом Яковом Безбахом. Последний был менеджером Нижнеднепровского трубопрокатного завода, входящего в "Интерпайп", избирался в Верховную Раду VII и VIII созывов в Днепре по тому же округу, где депутатский мандат дважды получал сам Виктор Пинчук.

Прослеживается связь олигарха с замглавы парламентского комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса Ольгой Бельковой (БПП). Из расследования издания "Украинская правда", которое ссылается на отчет американского лоббиста Дага Шона следует, что весной 2016 года по заказу Пинчука он организовывал для Бельковой встречи с политиками и представителями влиятельных экспертных организаций в США. На одной из них также присутствовал депутат Павел Ризаненко (БПП), объяснивший журналистам, что участвовал в переговорах по приглашению Бельковой. Сама она утверждает, что ни о каких договоренностях не знала, а Шон ее просто подставил.

В Верховную раду Белькова пришла в 2012 году из компании EastOne, управляющей активами Пинчука. До этого она возглавляла международное направление в его фонде, в том числе курировала образовательную программу WorldWideStudies. В проекте принимали участие еще трое действующих нардепов, входящих в межфракционное объединение "Еврооптимисты": Наталья Канцер-Бучковская ("Народный фронт"), Алена Шкрум и Алексей Рябчин (оба – "Батькивщина"). Их коллега Елена Кондратюк – жена руководителя StarLightMedia Александра Богуцкого – отвечает за предвыборную рекламу и организацию больших мероприятий в избирательной кампании Юлии Тимошенко.

Журналисты программы "Схемы" зафиксировали как минимум две непубличные встречи лидера "Батькивщины" с самим Виктором Пинчуком в прошлом году. Пресс-служба бизнесмена тогда заявила, что он встречается с разными политиками и лидерами мнений, но не финансирует ни одну из политических сил.

Тимошенко, в свою очередь, утверждала, что обсуждала с олигархом участие в форуме YES и будущее Украины после выборов. "У него очень фундаментальные международные связи, и я считаю, что они могут помочь Украине во многих вопросах", – объяснила Юлия Тимошенко.

Пинчук в ноябре провел закрытую встречу и с ее конкурентом на предстоящих выборах – действующим главой государства Петром Порошенко. В Администрации президента убеждают, что разговор касался подготовки визита на Всемирный экономический форум в Давосе.

"Фундаментальные международные связи", о которых говорит Тимошенко, Виктор Пинчук выстраивал не один год. И это еще один его козырь перед выборами. Но имидж мецената и филантропа стоил олигарху немалых денег. New York Times еще в 2008 году оценил его расходы на благотворительность и предметы искусства в 200 млн долларов. Пять лет спустя Пинчук присоединился к инициативе Билла Гейтса Giving pledge, поклявшись отдать половину своего состояния при жизни и после смерти на благотворительность.

Украинский олигарх также поддерживает дружеские отношения с влиятельным бизнесменом Джорджем Соросом, 42-ым президентом США Биллом Клинтоном и его супругой Хиллари. С 2006 года он внес в благотворительный фонд четы Клинтон свыше 13 млн долларов. Часть денег также пошла на финансирование президентской кампании Хиллари Клинтон. Примечательно, что Пинчук помогал и ее главному конкуренту – Дональду Трампу. Платеж в 150 тыс. долларов за его выступление по видеосвязи на YES был направлен в избирательный фонд тогда еще кандидата в президенты США.

Пинчуку также приписывали, что он оказывает финансовую поддержку музыканту Святославу Вакарчуку, который до осени 2018 года был одним из лидеров президентских рейтингов. Пинчук всячески привлекал фронтмена "Океана Эльзы" к социально-политическим выступлениям на больших мероприятиях, в том числе и на YES. Передержав интригу, Вакарчук лишь в конце января этого года заявил, что не будет баллотироваться в президенты. Источники РБК-Украина в окружении музыканта уверяют, что на данном этапе речь идет о подготовке политического проекта к выборам в Верховную раду. При этом сам Пинчук еще год назад открестился от финансовой помощи музыканту и высказал сомнения, что тот вообще пойдет на выборы.

Враги по интересам

Виктор Пинчук, как и его соседи в списке самых богатых украинцев, построил свою империю за счет приватизации государственных активов. Недоброжелатели считают, что большую часть предприятий он приобрел по бросовым ценам благодаря родству с Леонидом Кучмой.

В конце его правления Пинчук то и дело попадал в приватизационные скандалы. Перед президентскими выборами в 2004 году он вместе с Ринатом Ахметовым выкупил государственный пакет акций крупнейшего металлургического предприятия "Криворожсталь" за 4,26 млрд гривен.

После того, как кресло премьер-министра заняла Юлия Тимошенко, сделка была отменена через суд. Правительство вновь выставило предприятие на аукцион, и его купил сталелитейный гигант Mittal Steel за 24,2 млрд гривен. Бывший глава Фонда госимущества Михаил Чечетов позже признал на допросе, что торги были заточены под консорциум Пинчука по указанию Кучмы. Европейский суд по правам человека летом прошлого года не удовлетворил иск Пинчука и Ахметова к Украине на 13 млрд долларов, однако признал, что их консорциум был лишен права на справедливый суд.

Насколько осторожно Пинчук ведет себя с политиками, пытаясь занимать равноудаленную позицию, настолько яростно он защищает свои бизнес-интересы, вступая в противостояние с другими олигархами. Самый ожесточенный и длительный конфликт у него возник с Игорем Коломойским. Конфликт начался в 2003 году, когда аффилированная с Пинчуком компания выкупила контрольный пакет акций крупнейшего в Европе Никопольского ферросплавного завода за 80 млн долларов. Группа "Приват" Коломойского и Геннадия Боголюбова требовала реприватизации и пыталась взять контроль над предприятием в свои руки.

Следующий виток противостояния между олигархами начался из-за раздела госкомпании "Укррудпром", владевшей большинством горно-обогатительных комбинатов. Одну из ее частей – Криворожский железорудный комбинат (КЖРК), "приватовцы" выкупили якобы в интересах Пинчука почти за 130 млн долларов. Однако после Оранжевой революции Коломойский отказался отдавать КЖРК.

В 2006 году между олигархами было заключено соглашение о создании ферросплавного холдинга. Договор якобы был написан на салфетке в одном из венских кафе. По информации издания "Зеркало недели", стороны настолько не доверяли друг другу, что привлекли в качестве контролеров россиян из группы "Лужники" – Михаила Воеводина, Александра Бабакова и Михаила Спектора. По результатам совместной деятельности Пинчук заявил, что недополучил дивидендов на 0,5 млрд долларов, и пошел в Лондонский арбитраж.

Второй иск в Высокий суд Лондона касался 2 млрд долларов стоимости акций и прибыли Криворожского железорудного комбината. В 2016 году стороны заключили мировое соглашение. Из документов Paradise Papers следует, что Коломойский и Боголюбов передали Пинчуку в качестве компенсации два здания в центре британской столицы: офисный центр и комплекс Grand Buildings.

Существуют ли другие условия перемирия между олигархами – на данный момент неизвестно. Но история с КЖРК может иметь неожиданный поворот: Конституционный суд Украины рассматривает иск группы народных депутатов во главе с Викторией Войцицкой и Павлом Ризаненко об отмене приватизации "Укррудпрома" из-за дискриминации потенциальных участников конкурса.

Сегодня группа EastOne Виктора Пинчука работает в четырех основных направлениях. Медиабизнес – StarLightMedia, добыча газа и нефти – "Природные ресурсы" (Geo-Alliance), финансовый сектор – банк "Кредит Днипро", металлургия – "Интерпайп". Руководство StarLightMedia, куда входят телеканалы Пинчука, в конце лета 2018 года признало, что холдинг убыточен, и без финансирования основных акционеров ему не выжить. Прибыль Geo-Alliance в позапрошлом году наоборот превысила 1 млрд гривен. Банк "Кредит Днипро" за прошлый год показал убыток в 250 млн гривен. "Интерпайп" с 2012 года не показывает своей финансовой отчетности. Эта компания входит в десятку крупнейших мировых производителей стальных труб и занимает третью позицию по продаже колес для железнодорожных вагонов.

Торговые интересы

Среди государственных предприятий наиболее очевидны интересы Пинчука в "Укргазвыдобування" (УГВ) и "Укрзализныце". Его компании практически на безальтернативной основе поставляют УГВ трубы и сопутствующую продукцию. Согласно данным ресурса "Наші гроші", с момента полноценного запуска системы ProZorro в 2016 году "Интерпайп" заключил с УГВ контрактов на 10 млрд гривен, что составило 82% от всех "трубных" сделок госкомпании.

Первый заместитель главы "Укргазвыдобування" Александр Романюк раньше работал в EastOne Пинчука. Генеральная прокуратура подозревает его в создании искусственных условий для побед компании Пинчука на тендерах УГВ. Директор по закупкам "Укргазвыдобування" Андрей Токарь в 2017 году был уволен, однако без работы не остался и перешел в "Интерпайп".

Корпорация Пинчука также занимается производством железнодорожных колес. С 2008 года "Интерпайп Украина" заключила с предприятиями "Укрзализныци" контрактов минимум на 3,3 млрд гривен. Компании Пинчука и Ахметова также являются основными покупателями металлолома УЗ. Пик сотрудничества "Интерпайп" с госкомпаниями припал на 2016-2018 годы.

Прозападный имидж Пинчука после начала войны на Донбассе и оккупации Крыма не мешает его компаниям торговать с Россией. Предприятия государства-агрессора продолжают потреблять продукцию "Интерпайп". По данным Госстата, объем поставок украинских товаров в Россию в прошлом году снизился на 7,2% – до 3,65 млрд долларов. Основные статьи экспорта: металлургическая и машиностроительная продукция, а также химические удобрения.

Примечательно, что под российские санкции в конце прошлого года попали все компании, входящие в группу EastOne, даже сам Виктор Пинчук лично, но не его трубно-колесный концерн. Дело в том, что продукция "Интерпайпа" активно используется россиянами для наращивания нефтегазодобычи и железнодорожных перевозок.

Невзирая на кажущуюся стабильность империи Пинчука, подкрепляемую отсутствием серьезных конфликтов олигарха с основными политическими игроками, у его бизнеса есть проблемы. С 2013 года "Интерпайп" ведет с кредиторами пока безуспешные переговоры о реструктуризации долга в 1,25 млрд долларов. Группа VR Capital американского бизнесмена Ричарда Дейца, имеющая значительные активы в России, и вовсе требует ликвидации холдинговой структуры Interpipe Limited.

Прошедшие пять лет не прошли бесследно и для самого Виктора Пинчука. После Революции достоинства его состояние уменьшилось почти в три раза – до 1,4 млрд долларов. На данный момент он занимает 1650 позицию в рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes.