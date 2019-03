Олігархи України: як Рінат Ахметов розширив бізнес-імперію за останні п'ять років

Рінат Ахметов зумів примножити свої статки за роки президентства Петра Порошенка (fdu.org.ua)

Рінат Ахметов наймолодший з четвірки українських олігархів – йому 52 роки, і в той же час – найуспішніший. Його вотчина – Донецьк, п'ятий рік як окупований бойовиками "ДНР", але бізнесмен як і раніше очолює список найбагатших людей країни.

Втративши значну частину активів на окупованому Донбасі, Ахметов зміцнив свої позиції в бізнесі і заручився новими союзниками в політиці. В нинішньому скликанні парламенту бізнесмен може розраховувати на підтримку декількох десятків депутатів. З президентом Петром Порошенком у нього також склалися партнерські відносини. Ця зв'язка дозволяє главі держави просувати через Верховну раду потрібні йому законопроекти, а бізнесу олігарха заробляти мільярди, в тому числі, завдяки непрямим преференцій від держави.

РБК-Україна продовжує серію публікацій про стан справ українських олігархів напередодні виборів. Перші два матеріали циклу були присвячені Дмитру Фірташу і Віктору Пінчуку.

Господар без Донбасу

Напередодні нового 2014 року до особняка Ріната Ахметова в Донецьку приїхали активісти місцевого Евромайдана. Вони стверджували, що в той час, поки країну накрив політична криза, найбагатша людина України і один спонсорів правлячої "Партії регіонів" зник у Лондоні. Але Ахметов під'їхав до мітингувальників за кермом Mercedes, вийшовши до них у спортивних штанях і кросівках.

"Всі кажуть: санкції, санкції, санкції. Для мене найбільша санкція – це коли я не зможу ходити по батьківщині своїй, по донецькій землі, і не зможу разом з вами дихати цим повітрям. Я патріот нашого краю. Якщо ви за те, щоб Україна була сильна, цілісна і незалежна – я з вами. Будете приходити з обманом – я з вами не буду", – заявив тоді Ахметов присутніх, підтвердивши тим самим, що він в місті і нікуди не виїжджав.

Всього через два місяці в центрі Києва силовики відкрили вогонь по протестуючих на вулиці Інститутській. На перше засідання Верховної ради після масового кровопролиття більшість депутатів, які орієнтуються на Ахметова, не прийшли. Тоді парламент вирішив відправити силовиків в казарми. Частина бійців "Беркута" і "титушек" виїхала у Крим і на Донбас. За цим послідувала окупація Кримського півострова і початок "російської весни" у Донецькій та Луганській областях.

19 травня 2014 року на телеканалі "Донбас" було опубліковано відеозвернення Ріната Ахметова до земляків. Олігарх виступив проти бойовиків так званої "Донецької народної республіки" і закликав прихильників миру вийти на попереджувальний протест за місцем роботи. "Цей мітинг розпочнеться завтра опівдні з гудка, який прозвучить на всіх підприємствах Донбасу. В підтримку миру! Проти кровопролиття!", – додав він.

Але "гудки" не зупинили російських найманців і місцевих союзників. Незабаром на Донбасі була оголошена антитерористична операція, але фактом – почалася неоголошена війна. Рінат Ахметов залишив свій особняк у Донецьку і переїхав до Києва. На той момент лідер бойовиків Олександр Захарченко заборонив олігарху в'їзд на окуповану територію і оселився в його будинку.

Після початку бойових дій на Донбасі Ахметов всіляко демонстрував мирну риторику. Після позачергових парламентських виборів її перейняло і крило Ахметова в новій політсилі "Опозиційний блок" (ПРО), створеної на уламках "Партії регіонів". Депутати "Оппоблока" послідовно просувають ідею закінчення війни шляхом мирних переговорів між усіма сторонами конфлікту.

"Донбас в моєму серці завжди, і якщо там щось відбувається, то у мене душа розривається. Тому треба сідати за стіл переговорів і домовлятися. З ким? З чортом лисим потрібно домовлятися, але потрібен мир. Людям потрібен мир", – сказав Ахметов у розпал бойових дій влітку 2014 року.

Головним переговірником з питань Донбасу прийнято вважати Віктора Медведчука, який разом з Дмитром Фірташем і Льовочкіним також є акціонером" ПРО. Домовитися з ними напередодні виборів Ахметову виявилося непросто. В результаті переговорів про формат політсили, яка буде висуватися до Верховної ради 9-го скликання, "Опозиційний блок" фактично розколовся.

Але ПРО все ще залишається як мінімум 12 близьких до Ахметову депутатів. На нього також орієнтований один з лідерів фракції Олександр Вілкул, партійну структуру контролює давній друг олігарха Борис Колесніков.

Право "першої кнопки"

Репутацію власника групи СКМ захищає його медіахолдингу. Туди входять видання "Сегодня", журнал "Vogue Україна", телеканали "Футбол 1", "Футбол 2", "НЛО TV" і найрейтинговіший телеканал в країні ТРК "Україна". При цьому сам Ахметов в медіа з'являється вкрай рідко і здебільшого говорить про своєму футбольному клубі. "Шахтар", який нині грає в Харкові, посідає 84 позицію в рейтингу найдорожчих команд у світі – сумарна вартість гравців складає 105,7 мільйонів євро. Будівництво домашнього стадіону для клубу в Донецьку обійшлося Ахметову в 400 млн доларів. З початком війни на Донбасі там розміщувалися склади "Гуманітарного штабу Ріната Ахметова", поки його не заблокували бойовики.

Олігарх вкрай дбайливо ставиться до своєї репутації. Багато ЗМІ протягом останніх років публікували матеріали, які нібито викривали зв'язок олігарха з бойовиками і проливають світло на його становлення в 90-их. Втім, юристи Ахметова виграють справи про захист честі, гідності та ділової репутації навіть проти іменитих закордонних видань, і змушують їх спростовувати цю інформацію.

Незважаючи на демонстративну відстороненість олігарха від публічної політики, журналісти протягом останніх років фіксували його нічні візити в Адміністрацію президента і Кабінет міністрів. Як мінімум в одному випадку в будівлі уряду в той же час знаходився лідер Радикальної партії Олег Ляшко. Сам він вкрай неохоче відповідає на питання про зв'язки з Ахметовим. Але на їх співпраця не раз звертали увагу експертні організації.

Аналітики руху "Чесно" відзначають, що значну частину державного фінансування Радикальна партія витрачає на медіа. За 2016-2017 роки політсила віддала за рекламу та інформаційні послуги 55 млн гривень, виділених Національним агентством з питань запобігання корупції (НАПК). Медіахолдинг Ахметова отримав з цих грошей тільки 200 тис. гривень.

При цьому Олег Ляшко частий гість і в ефірі ТРК "Україна", і на сторінках "Сегодня". За приховану рекламу в цьому виданні він повинен був заплатити як мінімум 4 млн гривень, підрахували аналітики "Чесно". Експерти припускають, що за піар-послуги "радикали" розплачуються голосуваннями в парламенті. Як мінімум за п'ять законопроектів, вигідних бізнесу Ахметова, РПЛ голосувала синхронно з "Оппоблоком", з'ясували експерти руху.

Фракція Ляшко також виступала проти економічної блокади Донбасу. На початку 2017 року ветерани війни з Росією і активісти частково заблокували залізничне сполучення з окупованими територіями. Перш за все, від цього постраждав бізнес Ахметова: були перервані постачання сировини на його підприємства і вугілля з непідконтрольних районів Донбасу. У відповідь на блокаду бойовики захопили підприємства українських бізнесменів, назвавши це "націоналізацією". З 26 великих компаній, що потрапили в цей список – 18 входили в групу СКМ Ахметова.

Рік тому виконавчий комітет Радикальної партії очолив колишній топ-менеджер донецького олігарха Юрій Зінченко. одному з останніх інтерв'ю голова цієї політсили відмовився коментувати висловлювання Ігоря Коломойського про те, що "Ляшко – це людина Ахметова". Лідер РПЛ сказав, що не буде говорити про Ахметова, зазначивши лише, що нехай кожен українець вирішує, чим є цей олігарх для України: добром або злом.

Король "Роттердама"

В сюжетах ТРК "Україна" часто присутній ще один герой – чинний глава держави Петро Порошенко. Крім появи в новинному блоці, президенту та його родині присвячені цілі програми. Навесні 2017 року на цьому каналі стартував цикл ранкових передач "У ритмі спорту" з дружиною гаранта Мариною Порошенко. На початку поточного року ТРК "Україна" почала транслювати проект "Різдвяні зустрічі з президентом".

чи Існують якісь домовленості між Петром Порошенком і Рінатом Ахметовим – достовірно невідомо. Однак бізнес останнього продовжує процвітати, незважаючи на втрату підприємств на окупованих територіях. Один із запорук успіху бізнесу донецького олігарха – формула розрахунку ціни вугілля для теплоелектростанцій (ТЕС) "Роттердам плюс", запроваджений три роки тому.

Холдинг "ДТЕК" Ахметова видобуває до 85% українського вугілля і виробляє до 25% електроенергії. Йому належать 34 шахти і дев'ять з 14 ТЕС. За даними Асоціації споживачів енергетики і комунальних послуг, на формулі "Роттердам плюс" олігарх заробив понад 40 млрд гривень. В кінці минулого року Антимонопольний комітет України відмовився визнавати "ДТЕК" монополістом.

Колега Ахметова "олігархічному цеху" Ігор Коломойський не бачить нічого крамольного в тому, як заробляє донецький бізнесмен в енергетичній галузі. "У мене немає засудження до Ахметову, який заробляє на "Роттердамі плюс". Якщо буде "Роттердам три плюса", він теж буде на цьому заробляти. Тому, що він грає в ті ігри, правила яких прописала влада. Ахметов не є ні депутатом, ні міністром, ні ще кимось. Так, у нього є вплив, є розуміння, що у нього є давні зв'язки, його чують. З усього олігархічного набору у нього є тільки телевізор", – сказав Коломойський в одному з останніх інтерв'ю.

Формула "Роттердам плюс" прийнята Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ). Коли стверджували формулу, комісію очолював Дмитро Вовк. До цього він працював менеджером в корпорації Roshen і фінансової групи ICU. Вихідці з цієї компанії за час правління Порошенко займали ключові посади у владі. Валерія Гонтарєва була головою Національного банку, Володимир Демчишин – міністром енергетики та вугільної промисловості, а керуючий партнер ICU Пасенюк досі залишається фінансовим радником президента.

Приголосним даними єдиного реєстру судових рішень, НАБУ вже два роки веде розслідування з приводу зловживання службовим становищем Дмитром Вовком. Слідство встановило, що ICU з вересня 2015 року по травень 2016 року придбала єврооблігації "ДТЕК" на Ірландській фондовій біржі. Після введення формули "Роттердам плюс" вартість цінних паперів енергохолдинг Ахметова зросла на 60%.

"Вищезазначені факти можуть свідчити про те, що саме завдяки прийняттю головою та членами НКРЭКУ постанови №289, вартість придбаних ICU Investment Management Ltd, CIS Opportunities Fund SPC Ltd і Global Opportunities Fund SPC Ltd єврооблігацій DTEK Finance plc значно зросла, що дозволило невстановленим слідством особам, в інтересах яких діяла НКРЭКУ, отримати надприбутки за результатами проведених операцій з купівлі-продажу цінних паперів", – йдеться в матеріалах суду

Керуючий партнер ICU Пасенюк запевняє, що в його компанії не було інсайдерської інформації про зростання вартості єврооблігацій "ДТЕК". Інвестбанкір вважає розгорнулася з приводу "Роттердам плюс" інформаційну кампанію наслідком "конкурентних розбірок" між олігархами.

"Звинувачення на нашу адресу ми пов'язуємо, звичайно, з загостренням політичної боротьби і з реформами, проведеними нашими колишніми колегами і партнерами. І хоча вони вже не мають відношення до ICU, багато "постраждалі" від їх реформ, які втратили своїх корупційних доходів, вважають, що "бити" зручніше через нас. Такий собі collateral damage (супутній збиток – ред.) політики та реформ", – заявляв Пасенюк в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Незважаючи на відчутну вагу в українському енергосекторі, холдинг Ахметова вирішив закріпити свою перевагу і в доставці електроенергії. Станом на початок року "ДТЕК" займав третину цього ринку. Тоді ж стало відомо, що він проводить переговори з російськими олігархами, контролюючими VS Energy, про покупку двох обленерго. За даними експерта Андрія Геруса, "лужниковцы" можуть продати Ахметову ще п'ять обленерго в Україні. Олігарх також вкладається в альтернативні джерела енергетики. Крім того що на неї встановлено найвищий тариф, парламент наприкінці минулого року затвердив пільги на імпорт обладнання, необхідного для будівництва "зелених" електростанцій.

Цар гори

Група СКМ Ріната Ахметова володіє значним портфелем активів. Його бізнес охоплює широкий спектр ринків – від аграрного до машинобудівного. Фінансами олігарха займається "Перший український міжнародний банк" (ПУМБ). Минулий рік він закінчив із прибутком 2 млрд гривень. До групи також входить страхова компанія "АСКА". Згаданий вище енергохолдинг "ДТЕК" за цей же час офіційно заробив 5,25 млрд гривень. В минулому році до його складу увійшли також підприємства, що виробляють обладнання для гірничодобувної галузі, відомі під брендом Corum.

В декількох проектах Ахметов бере участь разом з давнім бізнес партнером, засновником "Смарт холдингу" і народним депутатом від "Опозиційного блоку" Вадимом Новинським. Належна їм аграрна компанія HarvEast в останні роки також демонструє хороший зростання. Нещодавно вона купила "Агро-Холдинг МС" екс-міністра аграрної політики Юрія Карасика. На даний момент земельний банк холдингу становить 123 тис. гектарів. Основний профіль компанії: вирощування зернових та бобових, а також молочне тваринництво.

Ще один актив – гірничо-металургійну компанію "Метінвест", Ахметов також ділить з Новинським. Один з найбільших в Україні виробників коксу, сталі і прокату, тільки за перші два квартали 2018 року отримав 668 млн доларів чистого прибутку. На цьому ринку інтереси Ахметова перетинаються з іншим олігархом Віктором Пінчуком. Їх компанії є найбільшими постачальниками металургійної продукції для "Укрзалізниці" (УЗ) і викуповують фактично без торгу її металобрухт. За останніх п'ять років держкомпанія купила у "Метінвесту" продукції щонайменше на 6 млрд. гривень. Цікаво, що більше УЗ платить тільки постачальникам палива. Конкуренти також періодично скаржаться, що УЗ обслуговує перевезення компанії Ахметова в пріоритетному порядку.

За підсумками другого півріччя фінансові показники "Метінвесту" можуть виявитися скромніше, ніж у першому. Справа в тому, що більшу частину своєї продукції компанія відвантажує у портах Маріуполя і Бердянська. Після агресії російських військових біля Керченської протоки в кінці минулого року рух вантажних суден значно ускладнилося.

В колі українських олігархів Рінат Ахметов часто відіграє роль своєрідного арбітра, але не в збиток собі. Коли між Ігорем Коломойським і Віктором Пінчуком розгорівся конфлікт за Криворізький залізорудний комбінат (КЗРК) , "приватівці" продали половину акцій підприємства Ахметову. Після початку розгляду в Лондонському арбітражі, сторони уклали мирову угоду – Коломойський і Боголюбов розплатилися з Пінчуком елітною нерухомістю у центрі Лондона, Ахметов не платив нічого і в той же час зберіг свої акції КЗРК.

"Миротворчі" якості донецького олігарха в бізнесі найбільш яскраво проявилися в конфлікті за найбільшу приватну газовидобувну компанію "Нафтогазвидобування", який тягнувся з початку 2000-х і до недавніх пір. Головним інвестором компанії спочатку були Петро Порошенко і Микола Рудьковський. Перед Помаранчевою революцією Порошенко з цього бізнесу витіснив Нестор Шуфрич, близький до тодішнього глави Адміністрації президента Віктора Медведчука.

З приходом до влади Віктора Януковича компанію намагався відібрати його оточення, однак у ситуацію втрутився Рінат Ахметов і викупив контрольний пакет акцій. Незважаючи на образу першого інвестора і тиск силових органів після Революції гідності, донецькому олігарху вдалося зберегти "Нафтогаздобычу" за собою, як і хороший відносини з уже президентом Петром Порошенком. За 2017 рік компанія принесла своєму власникові 6,7 млрд гривень прибутку.

Втім, не завжди корпоративні спори, в яких бере участь Ахметов, проходять так гладко. Група СКМ влітку 2013 року придбала "Укртелеком" в австрійської компанії EPIC. Маловідомий австрійський фонд за два роки до цього без конкуренції викупив 93% акцій найбільшого оператора фіксованого зв'язку у держави. Зараз Фонд державного майна в суді намагається скасувати приватизацію "Укртелекому", а "Ощадбанк" – стягнути з Ахметова 1,1 млрд гривень боргу за непогашені облігації.

Незважаючи на втрату значної частини активів у зв'язку з російською агресією в Криму і на Донбасі, Рінат Ахметов зміг надолужити згаяне, примноживши капітал. За перший рік анонсованої Порошенко деолігархізації його стан зменшилася в три рази – до 2,3 млрд доларів, але потім стався "Роттердам плюс" та інші преференції від держави. Тепер, згідно свіжому рейтингу Forbes, Ахметов володіє активами на 6 млрд доларів, що робить його 272 найбагатшою людиною в світі і першим – в Україні.