Олігархами не народжуються, необхідно боротися з причинами, - Ніколаєнко

Проект розробили депутати фракції "Батьківщина" як альтернативу президентському закону про деолігархізацію.

"Цей законопроект є кардинально іншим. Оскільки ми розуміємо, що олігархами ніхто не народжується, олігархами стають і стають в силу тих умов, які держава дозволяє і створює для крупного бізнесу. Тому ми пропонуємо боротися не просто з конкретними прізвищами, а з цією бідою як явищем", - заявив Ніколаєнко.

На його думку, в питанні очищення країни від олігархів необхідна конкуренція ідей - для розробки дійсно дієвих рішень.

"Всі точки зору мають бути представлені і почуті, оскільки кожен з нас представляє свого виборця. І це абсолютно справедливо, коли в такій важливій та доленосній для країни тематиці буде якомога більше пропозицій та напрацювань. Сподіваюся, монобільшість не буде поводитися, як мавпа, що нікого не чує і нічого не бачить", - додав він.

Ніколаєнко виступив проти "ручних каральних органів, які на забаганку тієї чи іншої політичної сили будуть визначати, хто є правильним бізнесменом, а хто є олігархом". "Тому ми вважаємо, що як зустрічі, так і реєстри мають контролювати і вести незалежні структури, незалежні органи, і це передбачено в нашому законопроекті", - повідомив нардеп.

Серед іншого законопроект "Про чесну політику і чесну владу" передбачає внесення змін до виборчого законодавства в частині обмеження витрат на передвиборну агітацію.

Також документ пропонує повернути відкрити конкурсний відбір голови Антимонопольного комітету - орган має бути незалежним від волі президента, як це і передбачено Конституцією.

Крім того, передбачені зміни до закону "Про телебачення і радіомовлення" щодо забезпечення паритетності доступу різних політичних сил до ЗМІ. Ще проект містить запобіжники зловживання монопольним становищем на економічних ринках.