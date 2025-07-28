Еленовка не забыта. В Украине - официально новый День памяти

Сегодня, 28 июля Украина впервые на всегосударственном уровне чтит память о тех, кто погиб в российском плену. Эта дата приурочена к трагической годовщине теракта в поселке Еленовка Донецкой области.
Что известно о новом дне памяти и трагедии в Еленовке - в материале РБК-Украина ниже.
Таким образом, с 2025 года и в дальнейшем ежегодно 28 июля - это день памяти защитников и защитниц Украины, участников добровольческих формирований и гражданских лиц, которые были казнены, замучены или погибли в плену.
Соответствующее постановление Верховная Рада приняла 22 июля 2025 года с целью достойного чествования подвига и самопожертвования граждан Украины, которые стали жертвами военных преступлений во время борьбы за независимость, государственный суверенитет и территориальную целостность нашего государства.
Эта дата приурочена к трагической годовщине теракта в поселке Еленовка Донецкой области, произошедшего в ночь с 28 на 29 июля 2022 года.
Тогда на территории бывшей Волновахской исправительной колонии №120 российскими оккупантами были убиты украинские военнопленные - защитники Мариуполя, которые вышли с завода "Азовсталь".
В результате российского теракта по меньшей мере 53 украинских защитников погибли, а более 130 - были ранены.
Преступление против украинских защитников стало грубым нарушением норм международного гуманитарного права, которое четко регламентирует гуманное обращение с военнопленными и обязывает государство, которое их удерживает, обеспечивать их безопасность и жизнь.
Представители военно-политического руководства Украины и военные уже сделали ряд заявлений и обращений в День памяти о тех, кто погиб в российском плену.
Президент Владимир Зеленский:
"В ночь с 28 на 29 июля 2022 года Россия совершила одно из самых страшных военных преступлений, убив десятки украинских пленных - "азовцев" - в Еленовке. И к сожалению, таких примеров российских зверств немало.
Сегодня в Украине впервые отмечается День скорби и памяти Защитников и Защитниц Украины, участников добровольческих формирований и гражданских лиц, которые были казнены, замучены или погибли в плену. Мы помним. И не простим".
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский:
"Мы чтим павших в плену. Замученных. Уничтоженных. Мы помним. И не простим. Мы верим в возвращение каждого нашего воина. И в силу каждой семьи, которая ждет. С любовью, болью и выдержкой. Государство делает все возможное, чтобы возвращения происходили. И эта работа продолжается, чтобы вернуть домой всех. Это не просто борьба за наших людей. Это - борьба за человечность".
Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов:
"В кровавой войне против московского агрессора мы боремся также за то, чтобы украинские военнослужащие и гражданские больше никогда не становились жертвами пыток.
Задача украинского государства и нас, как его граждан, - гарантировать, что те, кто казнил, пытал и покрывал преступления против военнопленных, не избегут ответственности. Это - наш общий долг перед погибшими и замученными. Вечная память всем, кто не вернулся из московитского плена. Продолжаем работу над освобождением всех наших граждан".
Глава МИД Андрей Сибига:
"Призываем Международный уголовный суд выдать ордера на арест всех виновных - от непосредственных исполнителей до тех, кто в российском командовании заказал и скрыл это преступление.
Мы также подчеркиваем настоятельную необходимость поддержки Специального трибунала по расследованию преступления агрессии против Украины. Только решив проблему коренного преступления - неспровоцированной войны России - мы можем обеспечить полную ответственность за бесчисленные преступления, совершенные ею".
Глава МВД Игорь Клименко:
"Сегодня чтим память тех, кого Россия убила в плену. Военные, добровольцы, волонтеры, медики, гражданские... Все, кто заплатил самую высокую цену только за то, что любил свою страну... Мы не простим. И не дадим забыть".
Он проинформировал, что на сайте МВД функционирует Книга памяти. Это мемориал, в котором собраны имена, лица и истории погибших героев системы МВД. Среди них - и те, кто не вернулся из плена.
Обращение бойцов "Азова":
"Воспоминания о той ночи до сих пор остаются с азовцами, которые пережили "барак 200". Истории, услышанные от очевидцев - это все, что есть у семей погибших о мгновениях, когда прогремели взрывы и жизнь их близких оборвалась. Каждый виновник этого теракта должен быть наказан. "Азов" сделает все возможное для того, чтобы привлечь оккупантов к ответственности".
Тем временем активисты движения "Жовта Стрічка" на временно оккупированных территориях провели молчаливую акцию памяти - в память о жертвах одного из самых страшных преступлений России.
К акции присоединились участники движения в Донецке, Мелитополе, Луганске, Севастополе, Симферополе, Бахчисарае и Геническе.
"Мирные жители временно оккупированных городов вышли на улицы с фотографиями погибших. Мы помним каждого. Мы не забудем преступления РФ против украинских пленных", - сообщили активисты.
Фото: на временно оккупированных территориях почтили память жертв Еленовки (t.me/yellowribbon_ua)
В ночь с 28 на 29 июля 2022 года на территории колонии в Еленовке в Донецкой области, подконтрольной российским оккупантам, прогремел взрыв в здании, где содержались украинские военные - преимущественно защитники Мариуполя и "Азовстали".
После чего Минобороны РФ цинично обвинило Украину в якобы атаке по зданию с применением HIMARS. Впрочем, как расследование Офиса Генпрокурора, так и отчет ООН опровергли эту версию, указывая на целенаправленный взрыв, устроенный самими оккупантами внутри помещения.
Доказательства - в частности характер повреждений и анализ обломков указывают на детонацию взрывчатки внутри помещения. Никаких признаков удара извне обнаружено не было. Кроме того, РФ не допустила международных экспертов на место трагедии.
Через три года после трагедии ни один из виновников этого теракта до сих пор не привлечен к ответственности.
Больше о том, что происходило в стенах барака еленевской колонии, где произошел теракт, читайте в рассказах трех семей военнопленных для РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.