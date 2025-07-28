Еленовка не забыта. В Украине - официально новый День памяти

Таким образом, с 2025 года и в дальнейшем ежегодно 28 июля - это день памяти защитников и защитниц Украины, участников добровольческих формирований и гражданских лиц, которые были казнены, замучены или погибли в плену.

Соответствующее постановление Верховная Рада приняла 22 июля 2025 года с целью достойного чествования подвига и самопожертвования граждан Украины, которые стали жертвами военных преступлений во время борьбы за независимость, государственный суверенитет и территориальную целостность нашего государства.

Эта дата приурочена к трагической годовщине теракта в поселке Еленовка Донецкой области, произошедшего в ночь с 28 на 29 июля 2022 года.

Тогда на территории бывшей Волновахской исправительной колонии №120 российскими оккупантами были убиты украинские военнопленные - защитники Мариуполя, которые вышли с завода "Азовсталь".

В результате российского теракта по меньшей мере 53 украинских защитников погибли, а более 130 - были ранены.

Преступление против украинских защитников стало грубым нарушением норм международного гуманитарного права, которое четко регламентирует гуманное обращение с военнопленными и обязывает государство, которое их удерживает, обеспечивать их безопасность и жизнь.

Представители военно-политического руководства Украины и военные уже сделали ряд заявлений и обращений в День памяти о тех, кто погиб в российском плену.

Президент Владимир Зеленский:

"В ночь с 28 на 29 июля 2022 года Россия совершила одно из самых страшных военных преступлений, убив десятки украинских пленных - "азовцев" - в Еленовке. И к сожалению, таких примеров российских зверств немало.

Сегодня в Украине впервые отмечается День скорби и памяти Защитников и Защитниц Украины, участников добровольческих формирований и гражданских лиц, которые были казнены, замучены или погибли в плену. Мы помним. И не простим".

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский:

"Мы чтим павших в плену. Замученных. Уничтоженных. Мы помним. И не простим. Мы верим в возвращение каждого нашего воина. И в силу каждой семьи, которая ждет. С любовью, болью и выдержкой. Государство делает все возможное, чтобы возвращения происходили. И эта работа продолжается, чтобы вернуть домой всех. Это не просто борьба за наших людей. Это - борьба за человечность".

Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов:

"В кровавой войне против московского агрессора мы боремся также за то, чтобы украинские военнослужащие и гражданские больше никогда не становились жертвами пыток.

Задача украинского государства и нас, как его граждан, - гарантировать, что те, кто казнил, пытал и покрывал преступления против военнопленных, не избегут ответственности. Это - наш общий долг перед погибшими и замученными. Вечная память всем, кто не вернулся из московитского плена. Продолжаем работу над освобождением всех наших граждан".

Глава МИД Андрей Сибига:

"Призываем Международный уголовный суд выдать ордера на арест всех виновных - от непосредственных исполнителей до тех, кто в российском командовании заказал и скрыл это преступление.

Мы также подчеркиваем настоятельную необходимость поддержки Специального трибунала по расследованию преступления агрессии против Украины. Только решив проблему коренного преступления - неспровоцированной войны России - мы можем обеспечить полную ответственность за бесчисленные преступления, совершенные ею".

Глава МВД Игорь Клименко:

"Сегодня чтим память тех, кого Россия убила в плену. Военные, добровольцы, волонтеры, медики, гражданские... Все, кто заплатил самую высокую цену только за то, что любил свою страну... Мы не простим. И не дадим забыть".

Он проинформировал, что на сайте МВД функционирует Книга памяти. Это мемориал, в котором собраны имена, лица и истории погибших героев системы МВД. Среди них - и те, кто не вернулся из плена.

Обращение бойцов "Азова":

"Воспоминания о той ночи до сих пор остаются с азовцами, которые пережили "барак 200". Истории, услышанные от очевидцев - это все, что есть у семей погибших о мгновениях, когда прогремели взрывы и жизнь их близких оборвалась. Каждый виновник этого теракта должен быть наказан. "Азов" сделает все возможное для того, чтобы привлечь оккупантов к ответственности".

Тем временем активисты движения "Жовта Стрічка" на временно оккупированных территориях провели молчаливую акцию памяти - в память о жертвах одного из самых страшных преступлений России.

К акции присоединились участники движения в Донецке, Мелитополе, Луганске, Севастополе, Симферополе, Бахчисарае и Геническе.

"Мирные жители временно оккупированных городов вышли на улицы с фотографиями погибших. Мы помним каждого. Мы не забудем преступления РФ против украинских пленных", - сообщили активисты.

Фото: на временно оккупированных территориях почтили память жертв Еленовки (t.me/yellowribbon_ua)

Теракт в Еленовке