Елена Толкачева, "Ангелы" 3 ОШБр: Жалость не поможет военным, нужны благодарность и уважение

Командир патронатной службы "Ангелы" (Третья штурмовая бригада) Елена Толкачева в интервью РБК-Украина – о реабилитации и поддержке военных, средствах на лечение и психологической поддержке ветеранов.

Патронатные службы – неотъемлемая часть реформирования системы помощи военным в Украине, которая будет способствовать созданию организованной сети поддержки как военных на фронте, так и их семей в тылу.

До начала большой войны подобных организаций в нашей стране не существовало. В 2022 году патронатная служба "Ангелы" была создана по инициативе военнослужащей Елены Толкачевой. В течение долгого времени таких инициатив не было ни в одной другой бригаде. Но за последний год эта тенденция изменилась.

Опека над ранеными бойцами

Одна из основных задач патронатной службы – брать опеку над ранеными бойцами. Руководительница "Ангелов" отмечает, что количество раненых на фронте постоянно меняется и зависит от интенсивности обстрелов и активности вражеской артиллерии.

"Я не могу сказать, что это какая-то постоянная величина. Например, несколько месяцев подряд может быть два-три раненых в день, а потом прилетает несколько вражеских снарядов, и мы имеем десятки пострадавших. Иногда может показаться, что на фронте спокойно, но достаточно одного точного удара – и потери снова растут. Поэтому статистика меняется постоянно, и за ней сложно следить без долгосрочных наблюдений", – рассказывает Елена Толкачева.

Во время боевых выходов военнослужащие часто получают травмы различной тяжести. В основном это осколочные ранения в результате попадания снарядов.

По протоколам ТССС (Tactical Combat Casualty Care), при кровотечениях нужно немедленно накладывать турникет. Правильное применение и алгоритм действий после прекращения кровотечения могут способствовать избежанию ампутаций.

"В первую очередь это травматология, которая всегда сопровождается контузиями, ампутациями и так называемым турникетным синдромом. Поэтому очень важно учить бойцов оказывать себе помощь, уметь работать с турникетами и делать декомпрессию. Это спасает жизнь. Если боец знает, как правильно наложить турникет или помочь спобратиму на поле боя, это увеличивает шансы на выживание на 70-80%. Сейчас мы это особенно подчеркиваем на тренировках", – говорит собеседница.

Когда боец попадает в госпиталь, задача службы – взять полную опеку над всеми процессами, особенно, что касается финансового аспекта.

"Наша основная задача – сделать так, чтобы боец не потратил ни копейки из своего денежного обеспечения и чтобы его семья не тратила деньги", - отмечает командир.

Многие воинские подразделения начали перенимать опыт у "Ангелов" и создавать патронатные службы. В частности, 47-я бригада, а также подразделения ГУР и МО.

"Сейчас мы вместе работаем над тем, чтобы внедрить патронатные службы, которые будут называться "службами сопровождения", во всех подразделениях Сил обороны. Эти службы будут не только помогать раненым, но и поддерживать их семьи и обеспечивать коммуникацию между бойцами и военным руководством", – говорит Толкачева.

Наша основная задача – сделать так, чтобы боец не потратил ни копейки из своего денежного обеспечения – Елена Толкачева

Протезирование военных

После ранения каждый боец проходит долгий путь к тому моменту, когда снова сможет вернуться к полноценной жизни. Начиная с госпиталя, дальше военный должен пройти лечение, а при необходимости – хирургические вмешательства. Особенно важные, по словам Толкачевой, вопросы реабилитации раненых и протезирования.

"Протезирование должно быть максимально оперативным, потому что чем быстрее боец начнет ходить, тем лучше пройдет его реабилитация. Поэтому есть случаи, когда ребята уже через три месяца после ампутации получают современные протезы и возвращаются к активной жизни. Мы знаем героев, которые даже с двумя протезами возвращаются на службу. Это вдохновляет", – рассказывает она.

Несмотря на годы войны, к сожалению, вопрос протезирования в Украине до сих пор проблематично. Ведь большинство действительно качественных протезов производят за рубежом. К тому же, их цена может достигать до 120 тысяч долларов за один протез. Учитывая большие расходы, необходимо финансирование как от государства, так и от доноров.

"До внесения изменений в законодательство мы собирали значительные суммы на дорогие функциональные протезы, ведь государство не могло покрыть такие расходы. Но теперь новая госпрограмма позволяет компенсировать часть расходов на современные протезы, что значительно облегчает этот процесс. Однако на данный момент еще не все предприятия получили сертификацию для работы с современными комплектующими, и это вызов, над которым мы активно работаем", – добавляет Толкачева.

Раненые возвращаются в армию

Большинство бойцов 3 ОШБр после ранения хотят вернуться к службе. В Третьей штурмовой бригаде этот показатель достигает 85%. Это стало возможным благодаря реформам, которые позволяют военным с ранениями занимать различные должности, в том числе и офицерские. Раньше это было огромной проблемой, поскольку бойцы не могли вернуться в армию.

"Мы пытались обеспечить, чтобы каждый, кто хочет вернуться, мог найти себе место в армии. Независимо от должности", – подчеркнула командир патронатной службы. По ее словам, есть случаи, когда даже после ампутации конечностей военные возвращаются на должности в боевые подразделения.

Толкачева также подчеркивает важность реформ в сфере здравоохранения. К сожалению, до сих пор в системе существуют проблемы взяточничества и выманивания дополнительных денег. "На самом деле еще есть с чем бороться. У нас в системе здравоохранения есть врачи, которые пытаются "втюхать" какие-то платные услуги или лекарства", – говорит Елена.

По ее словам, часто за деньги пытаются предоставлять слуховые аппараты, хотя военнослужащие могут получить бесплатные слуховые аппараты, даже если у них нет инвалидности.

"К сожалению, есть врачи, которые пытаются направить пациентов в коммерческие центры для приобретения слуховых аппаратов за свой счет, но каждый раненый имеет право на бесплатное устройство", – отметила Толкачева.

"Мы знаем героев, которые даже с двумя протезами возвращаются на службу. Это вдохновляет", – военная в разговоре с РБК-Украина

Помощь семьям военных

Патронатная служба также активно помогает семьям военных, в частности тем, кто столкнулся с тяжелыми болезнями или другими кризисными ситуациями. Случается даже, что обращаются семьи бойцов, у которых нет ранения, но есть какие-то проблемы со здоровьем у членов семьи, особенно часты случаи онкологических заболеваний. Поэтому сотрудники службы берут все это на себя, чтобы боец спокойно мог выполнять свою работу на фронте.

"Боец теряет мотивацию и боеспособность, если он знает, что его семья не получает необходимой помощи. Поэтому мы всегда стараемся поддержать их в таких сложных ситуациях. Иногда даже небольшая поддержка – совет, контакт врача или помощь с оформлением документов – может очень изменить ситуацию", – отмечает Толкачева.

Один из самых тяжелых вопросов – это поддержка и помощь семьям пленных или пропавших без вести. В таких случаях их служба пытается направлять родственников к специалистам, которые оказывают как психологическую, так и психиатрическую помощь.

"Мы часто встречаем случаи, когда родственники оказываются в тяжелом психологическом состоянии из-за неопределенности и длительного ожидания новостей. В таких ситуациях мы направляем их в специализированные общественные организации или непосредственно помогаем найти специалистов. Мы не имеем права оставлять этих людей наедине с их болью. Они нуждаются в нашем внимании, заботе и постоянной поддержке. Даже простой звонок может спасти жизнь", – подчеркивает она.

Рассказывая о ситуациях с пропавшими без вести бойцами, Толкачева подчеркивает необходимость обращаться в ТЦК или Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

"Семьям важно понимать, что когда фронт очень активен, не всегда есть возможность быстро забрать тела погибших или получить информацию о пленных. Мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить семьи максимальной информацией. Это важно для людей, которые переживают эту невероятную боль", – говорит Толкачева.

Деньги для патронатных служб

Качественная опека над ранеными и реабилитация требуют больших средств. Ежедневно растет количество раненых, поэтому приходится покрывать расходы частично и из сборов.

"Сейчас в Украине до сих пор не хватает достаточного количества бесплатных реабилитационных центров. Поэтому приходится самостоятельно собирать деньги. Главное, чтобы люди видели, кому они помогают и как их поддержка меняет жизнь бойцов. Мы всегда делаем видеоотчеты, чтобы донаторы видели, как их деньги спасают жизни и дают надежду. Это очень мотивирует людей помогать", – отмечает командир.

Из-за длительного ожидания новостей родственники часто оказываются в тяжелом психологическом состоянии, говорят в "Ангелах" 3 ОШБр

Большинство средств идут на сложные реконструктивные операции, которые проводятся в частных клиниках. Также средства идут на реабилитацию раненых со спинальной и черепно-мозговой травмами. В том числе и для тех, кто прикован к постели, ведь они нуждаются в постоянном особом уходе.

"У нас есть поддержка от государства. Есть также прибыльные государственные предприятия, которые нам помогают. У нас есть с ними меморандумы. И все же основную массу средств собирают люди", – рассказывает Толкачева.

Психологическая поддержка

Особенно важна психологическая поддержка военных, которые возвращаются с фронта. В частности раненых или тех, кто пережил сложные боевые травмы. По словам Елены Толкачевой, именно общество играет ключевую роль в психологическом восстановлении ветеранов.

"Если общество не начнет понимать, что им нужно подстраиваться под ветеранов, то никакие психологи не смогут помочь. Главный психолог для наших бойцов – это окружение. Если ветераны чувствуют понимание, принятие и благодарность за их службу, они гораздо легче проходят адаптацию к мирной жизни", – уверена Елена.

Как-то во время поездки она встретила ветерана на мотоцикле, у которого был протез вместо ноги.

"Он выглядел невероятно круто – у него был стильный черный матовый протез, и он уверенно управлял мотоциклом. Я подумала: как же это сильно – вместо того, чтобы чувствовать стыд или изоляцию, парень демонстрирует свою силу и уверенность", – делится она.

Сейчас среди молодежи все больше тех, кто воспринимает ветеранов как героев, их среде военные часто становятся примером мужества и стойкости. В публичном пространстве ветераны не сталкиваются с сочувственными взглядами – наоборот, к ним часто подходят, общаются, интересуются их опытом. Это очень поддерживает моральное состояние.

Патронатная служба поддерживает инициативы, которые учат общество правильно взаимодействовать с ветеранами.

"Украинцам нужно научиться не только поддерживать военных, но и воспринимать их как сильных и ценных членов общества. Лучший способ помочь – это не жалость, а благодарность и уважение", – уверена Елена Толкачева.