Елена Мельник: Скоро у профессий, присущих мужчинам, будет женское лицо

Как изменился рынок труда во время войны, как можно получить новую профессию бесплатно и каких работников не хватает в Украине, в интервью РБК-Украина рассказала и.о. директора Департамента реализации политики занятости Государственного центра занятости Елена Мельник.

– Какая ситуация на рынке труда сейчас – как изменились показатели безработицы во время войны?

– Поскольку в условиях военного положения государственная служба статистики не обнародует официальные данные по безработице, мы можем говорить исключительно о людях, которые обращаются в службу занятости и регистрируются как безработные. Поэтому это, возможно, меньшие цифры, чем приводятся в разных источниках.

В 2023 году у нас статус безработного имели почти 500 тысяч человек, всего в службу занятости за услугами обратилось 665 тысяч человек. В 2022 году количество людей, имеющих статус зарегистрированного безработного, было 868 тысяч человек.

– Как изменились зарплаты в вакансиях от работодателей?

– Мы отслеживаем информацию о росте или падении заработной платы, которая заявляется в вакансиях, через Единый портал вакансий, созданный в сентябре 2022 года. Это портал содержит информацию от Государственного центра занятости и 6 сервисов размещения информации о вакансиях, таких как work.ua, robota.ua, jrc.ua. Там каждый день публикуется в среднем 200 тысяч вакансий. И уровень средней заработной платы на этом портале на сегодняшний день составляет почти 19 тысяч гривен.

В третьем квартале 2023 года размер средней зарплаты, по данным государственной службы статистики, вырос на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составил 17,9 тысячи гривен.

Рост связан и с увеличением минимальной заработной платы и с большим количеством запросов на поиск работников. Работодатели сейчас для некоторых позиций готовы платить достаточно высокую заработную плату. К примеру, если говорить о тяжелой металлургии или промышленности, то заработная плата может составлять и 50-60 тысяч гривен. Например, для литейщика в прошлом году предложение у нас было более 90 тысяч грн.

Фото: Елена Мельник: "Зарплата в тяжелой металлургии или промышленности может составлять 50-60 тысяч гривен (Виталий Носач/РБК-Украина)

Это связано с тем, что не хватает рабочих рук. В отрасли промышленности, тяжелой металлургии или легкой промышленности были высококвалифицированные работники, которые сейчас находятся в рядах Вооруженных Сил Украины – а это и инженеры, и горняки, проходчики шахт. Поэтому на сегодняшний день работодатели готовы платить большие средства для таких работников, в связи с чем растет и средняя зарплата.

– Находят ли работодатели таких работников?

– Находят. Мы сейчас перенастраиваем организацию работы нашей службы на основы рекрутингового подхода. Если раньше поиск работы проходил непосредственно под человека, который регистрируется в службе занятости, то сегодня мы уже ищем людей под вакансию. Это гораздо более эффективный подход. Мы расширяем свои возможности благодаря взаимодействию с 6 ведущими сервисами, получили доступ к их базе вакансий и резюме. То есть у нас была информация о людях, которые когда-то к нам обращались, об их квалификации, профессиональном опыте. Когда мы получили доступ к базе резюме тех, кто заявлялся на различные сервисы, то соответственно увеличивается пул людей, о которых мы владеем информацией. И это позволяет искать кандидатов под вакансию.

– В каких отраслях сейчас самый большой дефицит кадров? Каких специалистов ищут больше всего?

Дефицит кадров наблюдается по ряду профессий, то есть количество вакансий в базе службы занятости существенно превышает число зарегистрированных соискателей.

Например, на сегодняшний день есть предложения для швей – 2000 вакансий. А швей, которые к нам обратились за поиском работы – у нас почти тысяча.

Фото: Критически не хватает под заявленную потребность швей (gettyimages.com)

Критически не хватает специалистов под заявленную потребность: швей, электромонтеров, слесарей-сантехников, токарей.

Больше всего на Едином портале представлены следующие вакансии: продавец – 17 тысяч вакансий, водитель – 9000 вакансий, бухгалтер – 7 тысяч вакансий, повар – 5 тысяч вакансий.

– Врачей и учителей в Украине не хватало и раньше. Насколько большой дефицит кадров в медицине и образовании во время войны?

На сегодняшний день в области образования и науки есть 5,6 тысячи предложений работы, а зарегистрированных в государственной службе занятости педагогов – 3,5 тысячи человек. А в медицине и аптекарстве – более 13 тысяч предложений и 5,2 тысяч человек, зарегистрированных как соискатели работы. Наибольший дефицит кадров наблюдается по следующим специальностям:

учитель-логопед – 254 вакансии и 14 соискателей;

врач общей практики – 224 вакансии и 29 соискателей;

врач-терапевт – 192 вакансии и 18 соискателей;

врач-психиатр – 104 вакансии и 3 соискателя.

Такой профессиональный дисбаланс в области образования, науки, фармакологии и лечебной практики был всегда. Среди врачей всегда было или тех, кто ищет работу, или было больше вакансий.

Фото: В Украине не хватает врачей семейной практики и терапевтов (gettyimages.com)

– Как война повлияла на ситуацию на рынке труда?

– Война повлияла и на релокацию бизнеса, и на региональный аспект организации работы такого бизнеса. К примеру, в 2022 году одно из предприятий, которое занималось изготовлением станков с программным управлением, кажется из Харьковщины, переместилось на запад Украины. Они перевезли туда промышленные мощности, станки, но люди в том населенном пункте не были готовы работать посменно. Там люди больше привыкли заниматься лозоплетением, зеленым туризмом. Бывают такие перекосы, но мы видим, что бизнес на сегодняшний день адаптируется.

Если взять один из действенных механизмов трудоустройства внутренне перемещенных лиц, когда работодатель берет ВПЛ на работу, то за два года реализации такой программы 30 тысяч перемещенных лиц получили работу. Суть программы состоит в том, что мы компенсируем работодателю расходы на оплату труда такого работника. Закрепляемость людей на рабочих местах превышает тот срок, который мы компенсируем. К примеру, мы компенсировали расходы 2 месяца, а человек работает и 4-5-6 месяцев, а кое-кто и на год закрепился, и с жильем обустроился. Потому происходит синергия.

– Есть ли случаи, что на условно "мужские" вакансии берут женщин из-за того, что мужчин-работников не хватает?

В связи с призывом мужчин на военную службу существенно изменилась структура зарегистрированных безработных по полу. До войны у нас на учете было такое соотношение: женщины – 55%, мужчины – 45%, а на сегодняшний день женщин 75%.

Поэтому возникают трудности с укомплектованием вакансий по профессиям, которые традиционно востребованы среди мужчин. Сегодня мы трудоустраиваем женщин на предприятиях всех видов экономической деятельности, включая отрасли, в которых традиционно работают мужчины.

Например, в 2023 году выросло количество трудоустроенных женщин в строительстве – 1200 женщин. Это 38% трудоустроенных в этой области, тогда как в 2021 году доля женщин была 20%.

В добывающей промышленности также в 2023 году трудоустроено 1200 женщин, в производстве машин и оборудования – 444 женщин, в металлургическом производстве – 245 женщин.

В списке профессий, куда трудоустроились женщины: например, машинист насосных установок – 159 женщин, машинист крана – 119 женщин, станочник деревообрабатывающих станков – 105 женщин. Трудоустраивались женщины в 2023 году и водителями, и грузчиками, слесарями по механосборочным работам.

Фото: Женщины трудоустраиваются грузчиками и водителями (gettyimages.com)

Это приводит к пониманию, что у должностей, которые раньше были присущи мужчинам, скоро будет женское лицо. К примеру, оператор деревообрабатывающего станка. За время моей практики раньше исключительно мужчины работали на этих станках. Сейчас уже женщин туда принимают на работу.

– Специалистам каких профессий труднее всего найти работу в Украине?

– Это те профессии, в которых на сегодняшний день проведена компьютеризация. Это связано с прогрессом. К примеру, операторы компьютерного набора, администраторы или бухгалтеры ручного счета. Есть достаточно много людей с такими профессиями.

Сегодня наибольшие трудности с трудоустройством испытывают работники таких профессий: почтальон, уборщик, укладчик-упаковщик, подсобный рабочий, помощник воспитателя, делопроизводитель, экономист, юрист, администратор, специалист государственной службы.

– Какие новые профессии можно получить с помощью центра занятости? Какие условия обучения?

– У нас около 400 образовательных программ для повышения квалификации – фактически все, что востребовано на рынке. Это может быть "доточка" каких-либо компетенций в бухгалтерском учете, повышение квалификации электрогазосварщика или электрика. Вместе с тем, мы можем обучить 95 лицензированным рабочим профессиям.

Для зарегистрированных безработных обучение бесплатно. Мы также покрываем расходы на проживание и доезд до места учебы.

Возможна и смена профессии, если нет нужной вакансии. Если у человека есть мотивация и он готов сменить свою профессию, то можно получить другую профессию.

Также можно получить ваучер на обучение по 124 профессиям и специальностям. Это IT-технологии, строительство, транспорт, медицина. Ваучер – это документ, дающий право на покрытие стоимости обучения, которую выбрал себе человек, в пределах 30 280 тысяч гривен.

Есть определенные категории, которые могут его получить – например, люди старше 45 лет, уволенные с военной службы, ВПЛ, люди, которые были ранены в результате военной агрессии, люди после плена, люди с инвалидностью.

Все желающие должны иметь профессионально-техническое, профессиональное высшее или высшее образование и не быть зарегистрированными в службе занятости как безработные.

Фото: Можно получить ваучер на обучение профессии повара или кондитера (gettyimages.com)

За время войны мы просмотрели категории людей, которые могут получить эти ваучеры и упростили некоторые подходы, поэтому до войны могло быть до тысячи выданных ваучеров в год, а в 2023-м выдали 18 тысяч ваучеров.

У нас сегодня больше всего ваучеров выдали по специальностям: психология, лечебное дело, реабилитационные услуги, социальная работа, образование, строительство и гражданская инженерия. Среди профессий – повар, водитель транспортных средств, электрогазосварщик, кондитер, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

– Вы также учите на оператора дрона. Сколько человек получили такие навыки благодаря центру занятости?

– В 2023 году у нас 364 человека выучились на операторов дронов. Это те, кому такие навыки нужны во время войны. Сейчас дроны из свадебных перешли в боевые.

– Служба занятости предоставляет гранты для начала или развития собственного дела. Какие условия и сколько людей уже получили?

– Если у человека есть предпринимательская инициатива, желает создать собственное дело или расширить свой малый бизнес, то можно получить грант в размере от 50 до 250 тысяч гривен. Условием получения гранта в рамках проекта "Собственное дело" является формирование бизнес-плана на языке цифр и обязательство взять одного наемного работника при сумме гранта до 150 тысяч, и двух наемных работников – при гранте до 250 тысяч. Еще одно условие – наемный работник должен работать в течение всего периода, а грант предоставляется сроком на 3 года.

Грант нужно покрывать не как обычный банковский кредит, а за счет платежей и сборов, которые платитпредприниматель. И фактически за 3 года сумму в 250 тысяч гривен при двух наемных работниках легко покрыть за счет этих официальных платежей. За все время действия программы было подано более 44 тысяч заявок. Из них были одобрены более 13 тысяч заявок на сумму 3,2 млрд грн. Средний размер гранта – 237 тысяч гривен. Было заявлено о потенциальном создании более 30 тысяч рабочих мест.

Фото: Сумму гранта можно покрыть за три года за счет сборов и налогов (Виталий Носач/РБК-Украина)

20% этих грантов было предоставлено на создание нового бизнеса. Это говорит о том, что люди проявляют инициативу во время войны.

В рамках программы для ветеранов можно получить от 250 тысяч до 1 млн гривен на создание нового бизнеса или развитие действующего. Податься могут ветераны или их супруги. Основным условием участия в программе является создание новых рабочих мест.

Эта программа заработала с апреля 2023 года. К этому времени было подано почти 800 заявлений, было принято положительное решение о предоставлении грантов 292 получателям на сумму 123 млн грн, которыми предусматривается создание 613 новых рабочих мест. Средний размер гранта – более 421 тысячи гривен. 34% получателей этих грантов планируют создание нового бизнеса.