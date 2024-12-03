Алексея Чернышова рассматривают как кандидата на главу Министерства единства украинцев, - источники

"Алексея Чернышова рассматривают как кандидата на главу Министерства единства украинцев", - рассказал источник.

С 4 ноября 2022 года председатель правления НАК "Нафтогаз Украины". А до этого он возглавлял должность министра развития общин и территорий.

Министерство единства

В августе этого года президент Владимир Зеленский анонсировал создание "Министерства единства", которое должно обеспечить единство украинцев за границей и противодействие российской пропаганде.

Деятельность этой институции будет направлена на поддержку украинцев за рубежом, их связь с Родиной и защиту общих национальных интересов.

Зеленский подчеркнул, что для обеспечения образовательных, культурных и информационных потребностей украинцев необходима более активная роль государства, поскольку усилий одного только Министерства иностранных дел для этого мало.