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Алексей Позняк, Институт демографии: Никакого принудительного возвращения беженцев быть не может

Алексей Позняк (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Катерина Гончарова

За границей сейчас живет около 5 миллионов украинцев, которые выехали туда из-за войны. По разным оценкам, готовы вернуться домой около половины. Как влияет на экономику и кризис кадров выезд людей и что должно сделать государство для их возвращения – читайте подробнее.

Спустя почти три года большой войны уже очевидно, что часть беженцев, которые под обстрелами бежали за границу, не вернутся домой. А вот сколько людей сделают выбор жить на чужбине – даже соцопросы сейчас не покажут. Это будет понятно в первый год после завершения боевых действий, убежден старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи, кандидат экономических наук Алексей Позняк.

Еще одна проблема – из Украины вместе с семьями выезжают парни, которым еще не исполнилось 18 лет. Родители вывозят их, опасаясь возможного призыва на фронт. Влияет и запрет выехать за пределы страны, когда дети достигнут совершеннолетия.

С какими вызовами может столкнуться Украина, если большая часть беженцев не вернется, и что все же будет стимулировать украинцев возвращаться – в интервью Алексея Позняка для РБК-Украина.

Буквально на днях в ВР обнародовали отчет ВСК по вопросам защиты прав ВПЛ. Заявили, что за границей сейчас находится 7,7 млн украинцев. Из них 5,3 млн в ЕС. Это даже больше, чем называет Евростат. Почему такие большие расхождения?

– Вероятно, в это количество в 7,7 миллионов включили и тех трудовых мигрантов, которые выехали за границу и уже давно там живут, работают определенный период времени до полномасштабного вторжения. А цифры, которые дает Евростат, – это данные по тем украинцам, кто прибыли на территорию ЕС с 24 февраля 2022 года и пользуется там временной защитой.

Как вы оцениваете эти цифры? Ведь Украина с таким масштабом выездов еще не сталкивалась.

– Это достаточно большие масштабы. И это серьезный удар и по демографии, и по возможности обеспечения экономики рабочей силой, и вообще просто по тому, чтобы государство функционировало нормально. Это очень серьезная проблема.

Какие последствия этого мы увидим в перспективе и в ближайшем будущем?

– Мы можем увидеть проблемы на рынке труда. Будет трудно найти людей на определенные вакансии, особенно определенных специальностей. По зарплатам – возможно, будут какие-то повышения, но этот фактор тоже имеет определенные пределы. Наши бизнесмены тоже не могут повышать зарплаты себе в убыток, это тоже надо понимать.

Фото: Миграционные потери приведут к усилению старения населения, Алексей Позняк (РБК-Украина/Виталий Носач)

Потеря значительного количества людей молодого и среднего возраста, в частности, женщин приведет к снижению рождаемости и соответствующему уменьшению потребностей в детских дошкольных и школьных учреждениях. А это вызовет рост безработицы представителей соответствующих профессий.

Кроме того, миграционные потери приведут к усилению старения населения и увеличению нагрузки на те слои общества, которые являются производителями материальных благ и платных услуг.

Какие будут отдаленные перспективы – зависит от того, как будет складываться дальше ситуация. Если значительная часть мигрантов вернется, то это как раз и будет способствовать экономическому развитию. А это возможно, в частности, при условии завершения войны и установления безопасности. Второе условие – будут ли возможности трудоустройства.

Сейчас часто идут разговоры об инвестициях, которые будут вложены в украинскую экономику в процессе послевоенного возрождения. Если это действительно сбудется, то мы можем рассчитывать на возвращение значительной части наших мигрантов и на приток мигрантов из других стран.

Насколько существенно для этого должна улучшиться экономическая ситуация? Многие беженцы в Европе сейчас получают довольно приличные социальные выплаты и зарплаты, которых у них не было в Украине.

– В целом еще до полномасштабного вторжения и даже еще до начала гибридной войны эксперты оценивали: при условии, если зарплата на родине будет где-то примерно 70% от уровня зарплаты в стране-реципиенте (принимающей стране – ред.), то это серьезный стимул для возвращения беженцев. Эта разницы в 30% компенсируются тем, что человек находится в правовом поле своего государства. Компенсируется тем, что здесь все вокруг родное.

Как влияет на украинцев за рубежом длительное пребывание вне родной страны? Как быстро они могут ментально отдалиться от наших реалий и потерять контекст происходящего в стране?

– Конечно, когда человек находится за пределами страны, то получает совсем другой пласт информации: частично информация идет с родины, частично – из страны пребывания. И плюс – там в информационное постранство легче проникают всякого рода пропагандистские материалы. Если у нас стоит определенный заслон, то в странах, которые принимают наших мигрантов, такого нет.

И в целом есть общая миграционная закономерность: чем дольше длится сама миграция, тем большая доля мигрантов не вернется. Это фактор, который имеет место во все времена у всех народов.

Относительно стимулов возвращения. Сыграть роль может то, что вернется часть мигрантов, которая ценит свои прошлые карьерные достижения. Это те, кто в Украине работал на престижных работах, а за рубежом мало кто может устроиться на аналогичные. Большинству там предлагают работы достаточно простые.

Фото: Из-за нехватки людей в стране мы столкнемся с нехваткой кадров в разных отраслях (Getty Images)

Ощущение снижения социального статуса – это очень серьезный удар, в том числе психологический. И возможность восстановить этот статус даже при меньших заработках – это тоже может быть стимулом для возвращения. Ну и если мы говорим о заработках, то надо иметь в виду, что в Украине они хоть и меньше, но и цены обычно ниже, чем в странах Евросоюза. Покупательная способность – это все-таки не то же самое, что заработная плата.

Будет ли влиять на решение вернуться доступность различных услуг социальных, медицинских? Все уже давно слышали про очереди к врачам в Европе по несколько месяцев.

– Это тоже может стимулировать, но это не будет самым главным. Главные факторы – это безопасность, это работа. Еще к наиболее важным факторам можно отнести жилье. Потому что многим некуда возвращаться, и если нет возможности получить жилье без того, чтобы отдать все свои деньги, то это будет удерживать беженцев от тяги к возвращению.

Официальные лица чаще говорят, что надо работать над возвращением людей. Есть уже и соответствующая стратегия. Какие шаги здесь целесообразны в первую очередь?

– Беженцев, которые выехали именно из-за широкомасштабной войны, возвращать легче. Потому что среди трудовых мигрантов достаточно немного тех, кто занимался высококвалифицированными работами в Украине, и они в целом довольны уровнем тех работ, которые они имеют. То есть они довольны не только заработной платой, но и именно работой.

Часть вынужденных мигрантов тоже довольна уровнем заработных плат за рубежом. Но, как я уже говорил, они не всегда довольны своим социальным статусом, который определяется этим видом их занятости.

На сегодня стимулировать возвращение – не думаю, что это рационально. Потому что все-таки наши люди там в безопасности, и государство заинтересовано в том, чтобы они сохранились. Чтобы потом, по завершению войны, можно было принимать конкретные меры, направленные на возвращение этих людей.

А на данном этапе надо просто поддерживать с ними связи, показывать им и демонстрировать, что государство заинтересовано в них, что о них не забыли. Показывать, что государство хочет с ними сотрудничать. Надо поддерживать связи с общественными организациями украинцев за рубежом.

Также важно обучение наших детей в украинской международной школе, и обучение другими путями по нашей национальной программе. Если ребенок посещает школу в принимающей стране, это будет трудно, но тогда надо способствовать тому, чтобы дети хотя бы изучали те предметы, которые не преподают в тех школах, куда они ходят. Это история Украины, украинский язык, литература (украиноведческий компонент – ред.).

Фото: Главный фактор возвращения беженцев - безопасность и отсутствие боевых действий (РБК-Украина/Виталий Носач)

Но все равно большинство, если уже живут несколько лет за границей, то отдают детей в иностранные местные школы. Как это влияет на решение возвращения или не возвращения в Украину?

– Не просто отдают в местные школы – этого требуют принимающие страны. Некоторые страны изначально требовали посещения, другие начали требовать со временем. На самом деле, если ребенок остается параллельно в украинском контексте образования, это не значит, что он тянет две полные программы. Две полные программы – это преувеличение, потому что украинская программа для таких детей содержит только несколько предметов. Каждый решает для себя.

Те, кто продолжает за рубежом изучать украинский язык и литературу – их семьи с большей вероятностью вернутся в Украину, чем те, кто этого не делает. Хотя это все будет индивидуально, и сейчас трудно определить, что вот эти люди вернутся, а вот эти – не вернутся.

Можно ли говорить, что мы потеряем значительную часть нового украинского поколения тех детей, которые сейчас учатся в иностранных школах и дальше уже будут себя отождествлять с теми государствами, где живут?

– Конечно, мигранты, особенно дети, после длительного пребывания в других странах будут иметь трудности с адаптацией к украинскому обществу, однако их реинтеграция – вполне реальная задача.

Надо поддерживать с ними связи. У нас есть примеры мощных диаспор США в Канаде, которые существуют даже больше века, и люди там считают себя украинцами. Конечно, не все люди украинского происхождения чувствуют связь с Украиной. Это объективная реальность. Но все равно диаспора остается достаточно мощной.

И если у нас будут такие же мощные диаспоры в европейских странах, то это могут быть наши лоббисты. Потому что всегда в мире мощная диаспора, которая лояльна к государству своего происхождения – это усиление влияния этого государства.

Какие вопросы возникнут между людьми, когда вернется часть людей из-за рубежа? Кто-то скажет, что все время был в Украине, платил налоги и сидел под обстрелами.

– Это тоже достаточно серьезная проблема – риск антагонизма между разными группами украинцев. Одно из направлений политики государства, которое надо внедрять уже сейчас, – это объяснять населению, что нам нужны наши люди, которые уехали. Что да, они не платили налоги Украине, но они были в безопасности и могут приносить пользу для Украины в будущем. Стимулировать толерантность в обществе – это одно из важных направлений нашей государственной политики.

Было в разное время несколько резких высказываний официальных лиц относительно возвращения.

– Конечно, все надо делать аккуратно. Никакого принудительного возвращения быть не может – ни со стороны Украины, ни со стороны государств, которые принимают украинцев. Это ни к чему хорошему не приведет.

То, что часть из них не вернется – это уже понятно. Но надо создавать такие условия, при которых по крайней мере часть украинских вынужденных мигрантов хотели бы вернуться.

Фото: На возвращение будет влиять и то, как будут развивать громады после окончания войны (Getty Images)

В первую очередь должна быть безопасность. Безопасность включает не только отсутствие боевых действий, но и разминирование территорий. Мама должна не бояться отпустить сына или дочь во двор поиграть, потому что где-то за два квартала есть территория, где до сих пор могут лежать мины и где до сих пор есть угроза подорваться. Это тоже не будет способствовать желанию вернуться.

Возможно, кто-то бы и хотел вернуться сейчас. Но если у них полностью утрачено, разрушено жилье. У нас есть и внутренне перемещенные лица, у которых тоже не решен вопрос с жильем. А тут если приедет еще группа людей, это создаст с жильем дополнительное напряжение.

Будет влиять и восстановление громад в целом. Если человек живет в комфортном жилье и у него есть хорошая работа, но при перемещении условно из пункта А в пункт Б видит руины, то это не будет способствовать хорошему самочувствию. Это будет человека угнетать. А это может отразиться и на качестве трудовой деятельности, и на ситуации в семье, и на психологическом состоянии.

Конечно, будут играть роль доступ к медицинским услугам, к социальным услугам, образование. Детям важно иметь возможность конвертировать свои знания, которые они получили в принимающих странах, уже в украинской школе. Чтобы им были зачислены те предметы, которые совпадают или являются близкими.

Также людям важно видеть, что в Украине происходит борьба с коррупцией, что действует верховенство права. Государство должно быть ориентировано на человека.

Чаще стали говорить о еще одном явлении родители пытаются вывезти за границу детей-мальчиков, которым меньше 18 лет. Именно по тем мотивам, что после 18 лет выезд за границу ограничат, и из-за риска их призыва на фронт. Говорят, в регионах это стало даже массовым явлением. К чему это приведет в перспективе?

– Такое есть, хотя фиксировать масштабы трудно. Действительно, по данным Госпогранслужбы, на 200 тысяч человек в этом году по сравнению с прошлым увеличилась разница между количеством выездов и въездов с начала полномасштабной войны. Но мы не можем точно сказать, какая часть из них – это ребята предпризывного возраста. Они же выезжают не сами, а с родителями.

Проблема есть, к сожалению. Но определить ее реальные масштабы не представляется возможным. Имеет место страх населения. Люди перестраховываются. Что здесь делать? Возможно, надо менять подходы к укомплектованию Вооруженных Сил, но я не специалист в этом вопросе.

К чему это приведет? Половое распределение населения в возрасте 17 лет, а в перспективе и в возрасте первых лет совершеннолетия изменится – будет иметь место значительное преимущество женщин. Это не такой серьезный, как массовый выезд в первые месяцы войны, но все же дополнительный удар по демографическому развитию.

Возможно, будут складываться определенные проблемы на брачном рынке – многим молодым женщинам будет трудно найти вторую половинку среди сверстников. Но здесь есть другой нюанс – среди старших людей наоборот больше выехали женщины, а мужчины остаются в Украине. Поэтому может сложиться по-разному.

Какие настроения сейчас преобладают у беженцев за рубежом, когда у многих из них прошло уже почти три года со времени вынужденного переезда?

– Люди разные, разные есть мысли и ощущения. Есть такие, кто воспользовался возможностью выезда для осуществления запланированных трудовых поездок. Но большинство все-таки бежало от опасности.

Я не встречал таких исследований, где можно было бы количественно оценить соотношение настроений между разными группами. И, во-вторых, при ответе на вопрос не все будут говорить то, что они чувствуют. Потому что ситуация такая. Многие думают, как бы при этом выглядеть лучше на общем фоне. И будут говорить о таких вещах, которые их на самом деле меньше беспокоят. Может быть и наоборот.

И плюс, сейчас есть немало исследований, где изучались намерения по возвращению людей. Но в таких исследованиях люди дают ответ на вопрос, учитывая ситуацию по состоянию на сейчас. И, потом, все может измениться. Кто-то сейчас получает социальную помощь и у него на подсознании сидит мысль, что так будет всегда, и не хочет возвращаться. Другие, наоборот, хотят возвращаться, потому что что-то у них не складывается. Но когда уже придет время определяться, люди могут принять совсем другое решение.

Изучать намерения возвращения, конечно, надо. Это показывает изменения настроений в среде украинских вынужденных мигрантов. Но надо иметь в виду, что эти данные недостаточно надежные.

Фото: Украинцам надо поддерживать связи с теми, кто выехал за границу, – Алексей Позняк

Возможно, кому-то из них стыдно признаться, что они не хотят возвращаться?

– Вполне может быть. Особенно в начальный период полномасштабной войны многие люди боялись даже сами себе признаться, что не хотят возвращаться в Украину, что хотят там остаться. В более богатых, более благополучных странах. Сейчас вынужденные мигранты отвечают откровенно чаще, но не всегда.

Если предположить, что война завершится в 2025 году, сколько людей готовы вернуться?

– Зависит еще от того, по какому сценарию она завершится. Если это будет просто заморозка без серьезных гарантий непродолжения, – это одно. Если действительно будут серьезные гарантии, если будет возвращение по крайней мере части территории, которую оккупировала Россия, это будет другая ситуация. Можно говорить, что около половины может вернуться, а около половины – не вернется.

Будут ли обещанные инвестиции? Если будут, то вернется больше людей. К сожалению, сейчас очень много неопределенности со всеми величинами, которые связаны с вынужденной внешней миграцией наших граждан.

О чем нам говорит мировой опыт? Основная масса тех, кто возвращался, возвращалась именно в первые годы после завершения войны. Об этом свидетельствует опыт войн в бывшей Югославии. В то же время часть людей из этих стран осела в других государствах и там проживает до сих пор.

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