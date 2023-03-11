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"Александрия" не смогла дожать "Минай" на выезде в УПЛ: видео

Фото: "Минай" и "Александрия" разошлись миром (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорцив

Боевой ничьей завершился стартовый матч 17-го тура отечественной Премьер-лиги между закарпатским "Минаем" и "Александрией".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 17-й тур

"Минай" – "Александрия" – 1:1

Голы: Витенчук, 2 – Третьяков, 84

Хозяевам удалось забить быстрый мяч. Фактически александрийцы сами создали себе проблемы. Кипер Шевченко отдал мяч в борьбу, в результате которой верх взял Витенчук. Хавбек вышел один на один с вратарем и открыл счет во встрече.

Забитый мяч успокоил игру. Преимущественно борьба шла в центре поля. До реальных же возможностей забить дело долгое время не доходило. Только перед перерывом команды обменялись моментами. "Александрия" едва не забила в суматохе после стандарта, а закарпатец Твердохлеб попал в штангу.

Вторая половина оказалась еще беднее интересными эпизодами, чем первый тайм. "Желто-черные" прогнозируемо полностью контролировали ход поединка, но преодолеть эшелонированную оборону "Миная" подопечным Руслана Ротаня было сложно.

Лишь на 84-й минуте александрийцы сумели отквитать гол. Это Кожушко выполнил диагональный навес, а Третьяков замкнул дальнюю штангу в падении – 1:1. На большее команд не хватило, поэтому результативная ничья стала вполне закономерным итогом.

Для "Александрии" эта ничья стала четвертой подряд. "Желто-черные" занимают 5-е место в чемпионате, набрав 27 очков. Тем временем "Минай" остался в зоне вылета (15 пунктов).

К слову, Украина сохранила позиции в обновленной таблице коэффициентов УЕФА.

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