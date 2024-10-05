"Александрия" не удержала победу над "Рухом": VAR в добавленное время спас львовян

Украина, Премьер-лига, 9-й тур

"Александрия" – "Рух" – 1:1

Голы: Филиппов, 88 – Краснопир, 90+9 (пенальти)

После небольшой разведки львовяне начали создавать моменты перед экватором первого тайма. Вот Краснопир в касание не смог переправить за линию передачу Карабина. Дальше Притула с рикошетом от защитника попал в перекладину. Впоследствии Пидгурский замкнул дальнюю штангу, но не попал в створ.

Команда Руслана Ротаня пришла в себя в середине первой половины. Сначала Беляев после несогласованности обороны "Руха" пробил издалека – Ледвий парировал мяч. А вскоре Филиппов классно развернулся после передачи Беляева и пробил рядом с девяткой.

В дальнейшем команды на длительное время взяли паузу с опасными моментами. Разве что перед перерывом львовянин Климчук размял Ермакова выстрелом со входа в штрафную. Со стартом же второй половины и "Александрия", и "Рух" начали играть очень осторожно.

В финальные 20+ минут хозяева перешли к ударам с дистанции. В частности, Ледвий поймал мяч после выстрела Мышнева, а попытка Шабанова оказалась неудачной. В конце концов "Александрия" достигла своего на 88-й минуте – Филиппов перехватил опрометчивую передачу голкипера, убрал защитника и разобрался с Ледвием один на один.

Впрочем, удержать победный счет подопечным Ротаня было не суждено. На четвертой добавленной арбитром минуте Краснопир упал в чужой штрафной после фола Кампуша, а рефери после продолжительного просмотра повтора назначил одиннадцатиметровый. Сам пострадавший уверенно исполнил пенальти.

"Александрия" пошла на штурм владений Ледвия. Реабилитироваться за ошибку мог Кампуш, но мяч несколько раз чудом обошел ворота львовян. Итоговая ничья больше всего утешит конкурентов обеих команд. Хозяева набрали 20 пунктов и вышли в единоличные лидеры чемпионата Украины, но завтра их сможет опередить киевское "Динамо". В свою очередь "Рух" завоевал 13 очков и пока будет находиться на 5-й строчке.