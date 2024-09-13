"Александрия" неожиданно не победила аутсайдера УПЛ

Украина, Премьер-лига, 6-й тур

"Оболонь" – "Александрия" – 0:0

"Пивовары" с Сергеем Шищенко в роли главного тренера активнее начали матч. Именно хозяева первыми упустили момент – Тарануха с острого угла не переиграл Ермакова. "Желто-черные" ответили дальним ударом Шулянского мимо штанги.

Еще интереснее стало перед перерывом. Центрбек "Оболони" Приймак не сумел пробить кипера головой, а нападающий "Александрии" Филиппов отправил мяч в штангу с линии штрафной. Выстрелы александрийца Ковальца и киевлянина Суханова закончились сэйвами вратарей.

Со старта второй половины на поле стало больше борьбы. Вместо моментов обе команды начали умножать мелкие и не совсем фолы, желтые карточки и травмы. В свою очередь Федоривский и Ермаков в собственных владениях откровенно скучали.

Под занавес встречи "Александрия" прижала хозяев к своим воротам. Однако создать реальную возможность забить подопечные Руслана Ротаня так и не смогли. Итак, "желто-черные" впервые в сезоне потеряли очки. Команда набрала 13 пунктов и пока остается лидером чемпионата, а "Оболонь" с двумя очками осталась на дне турнирной таблицы.