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"Александрия" дожала "Верес" и сохранила место в топ-4 Премьер-лиги

Фото: Дмитрий Клец против Кирилла Ковальца (upl.ua)
Автор: Антон Федорцив

Непростой победой "Александрии" завершился матч 13-го тура чемпионата Украины против ровненского "Вереса".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 13-й тур

"Александрия" – "Верес" – 3:2

Голы: Мирошниченко, 18, Цуриков, 80, Костышин, 90+7 – М. Шестаков, 33, Гайдучик, 90+1

В первые минуты команды обменялись опасными случаями. Хавбек хозяев Дришлюк после стандарта нанес удар из пределов штрафной, но голкипер "Вереса" отбил мяч в перекладину. Геннадий Пасич после сольного прохода пробил рядом со стойкой ворот александрийцев.

Открыть счет последним удалось на 18-й минуте. Это Мирошниченко прямым ударом со штрафного опрокинул стенку и положил мяч прямо в дальний угол. Когут оказался бессильным перед ударом метров с 22-х.

Тем не менее, ровенчане сумели довольно быстро отыграться. После серия атак "Верес" организовал гол с левого фланга. Там Лебеденко накрутил защитника и прострелил в центральную зону, откуда точный удар нанес забытый оппонентами Михаил Шестаков.

После перерыва гости могли вырваться вперед. Все началось со стандарта. Лебеденко в атаке вторым темпом после углового вырезал в штрафную зону "Александрии" навес на Клеца, но с его ударом головой метров из десяти справился Горох.

Горячее на поле стало в финальные минуты. Первыми заявку на победу подали хозяева. Цуриков на углу штрафной выиграл борьбу у защитника во время дальней диагонали Бабогло и мощным ударом с лета пробил Когута.

Дальше больше. В добавленное арбитром время "Вересу" удалась контратака. Вячеслав Шарай прорвался по флангу и прострелил на Гайдучика. С первым его ударом справился кипер, но на добивании нападающий был точным – 2:2.

Но, как оказалось, это был еще не конец. На седьмой добавленной минуте нашествие александрийцев увенчалось победным голом: Бабогло не смог акцентированно пробить после флангового навеса, но мяч отскочил к Костышину, который с нескольких метров расстрелял ворота!

К слову, ранее "Днепр-1" сыграл вничью с "Ворсклой" на Закарпатье.

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